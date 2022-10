Le match : Damian Lillard brille, les Blazers toujours invaincus

"Dame est de retour et il le fait savoir au reste de la ligue", prévient Chauncey Billups. Le message passe plutôt bien. Déjà auteur de 41 points lors d’une belle victoire contre Phoenix au match précédent, Damian Lillard a remis ça en terminant exactement avec le même total contre Los Angeles dimanche soir. Les Trail Blazers ont battu les Lakers sur le fil (106-104) sous l’impulsion de leur meneur All-Star. Ce dernier a été particulièrement inspiré dans le money time, comme il en a l’habitude, en inscrivant notamment 12 points dans les 5 dernières minutes.

Des paniers cruciaux. En effet, L.A. menait encore 102 à 95 à moins de 2 minutes de la sirène finale. Mais Portland a fini la partie sur un 11-2. En revanche, ce n’est pas Lillard qui a inscrit le panier pour la gagne. Jerami Grant s’en est chargé en prenant LeBron James de vitesse avant de finir au cercle malgré la présence d’Anthony Davis (6 blocks).

Le King a essayé de lui répondre dans la foulée mais il a raté son ultime tentative. James termine tout de même avec 31 points, 8 rebonds et 8 passes. Insuffisant pour éviter aux Lakers une troisième défaite consécutive. Même s’il y a du mieux dans le jeu, et notamment en défense, les Californiens sont encore plombés par les mêmes lacunes : une absence d’espace en attaque et surtout une adresse catastrophique à 3-points – les deux étant liées. Ils n’ont converti que 6 de leurs 33 tirs lointains. Russell Westbrook, qui a passé de très longs moments sur le banc dans le quatrième quart-temps, a fini à 4 sur 15. Los Angeles pointe à 0-3 après une semaine. C’est tout l’inverse pour Portland, qui a gagné ses 3 matches et fait déjà très bonne figure, à l’image de sa superstar.

Le joueur : Donovan Mitchell cartonne encore

3 matches avec Cleveland et 3 pointes à 30 unités ou plus pour Donovan Mitchell. L’arrière All-Star a vite trouvé ses marques aux Cavaliers. Il en a inscrit 37 la nuit dernière, menant ainsi son équipe à la victoire contre les Wizards (117-107 après prolongation). La franchise de l’Ohio aurait même pu l’emporter plus tôt et s’éviter certaines frayeurs si sa superstar s’était montrée un peu plus attentive dans les dernières minutes. En effet, Mitchell a perdu 6 ballons dont 2 cruciaux en fin de quatrième quart-temps. Les Wizards en ont profité pour arracher 5 minutes supplémentaires.

L’ancien joueur du Jazz s’est rattrapé en donnant le ton en prolongation, avec notamment une action à trois-points décisive. Cleveland a gagné 2 de ses 3 premiers matches, tout comme Washington.

La surprise : 3 victoires de suite pour Utah !

Même sans Rudy Gobert et Donovan Mitchell, le Jazz se porte bien. Peut-être même trop bien au goût des dirigeants, qui espèrent se mêler à la course pour la draft (et donc pour Victor Wembanyama) cette saison. Utah a gagné un troisième match consécutif en battant les Pelicans de justesse (122-121). Lauri Markkanen a été le principal artisan de cette victoire. Le Finlandais a fini la rencontre avec un gros double-double au compteur (31 points, 12 rebonds).

Le Jazz a gâché une avance de 17 points dans le quatrième quart-temps, laissant ainsi leurs adversaires décrocher une prolongation. Mais les Pelicans ont manqué de jus en l’absence de Brandon Ingram et Zion Williamson (25 points), tous les deux blessés en cours de match. Kelly Olynyk a inscrit le panier libérateur à 3 secondes du buzzer.

Le choc : Les Suns se relancent grâce à Booker

Devin Booker a marqué 35 points pour permettre à Phoenix de prendre le dessus sur Los Angeles dans le choc de la soirée à l'Ouest. Les Suns ont maîtrisé leur sujet face à des Clippers privés de Kawhi Leonard (112-95). C'est la première défaite de la saison pour les Californiens. Les deux équipes affichent pour l'instant le même bilan : 2-1.

La stat : 50

Comme le nombre de points inscrits par les Warriors dans le deuxième quart-temps lors de leur succès contre les Kings (130-125) la nuit dernière. Un record pour la franchise. Golden State a d’ailleurs mis 89 pions en première mi-temps. Dont 28 pour le seul Stephen Curry, qui a fini avec 33 points – son troisième match consécutif à 30 unités ou plus. Le meneur All-Star risque d’être un très sérieux candidat au MVP cette saison. Les Warriors sont à 2 victoires en 3 matches tandis que les Kings courent encore après leur premier succès.

Les Français : Rudy Gobert en puissance

Déjà auteur d’un très bon match contre le Thunder en ouverture de la saison, Rudy Gobert a renouvelé la performance dimanche. Ses 15 points et 15 rebonds ont contribué à la victoire des Timberwolves (116-106). Ousmane Dieng a lui compilé 5 points, 6 rebonds et 3 passes pour le Thunder. Nicolas Batum n'a inscrit qu'un seul panier pour les Clippers mais quel panier ! Un tir au buzzer dans le premier quart-temps.

Tous les scores

Lakers - Trail Blazers : 104-106

Hawks - Hornets : 109-126

Cavaliers - Wizards : 117-107

Pelicans - Jazz : 121-122

Thunder - Timberwolves : 106-116

Clippers - Suns : 95-112

