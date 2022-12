Le match : Booker claque 51 points en 31 minutes

La défense de Chicago n’a rien pu faire. Il n’est de toute façon pas sûr qu’une autre équipe aurait réussi à mieux s’en sortir contre un Devin Booker aussi bouillant. L’arrière américain de Phoenix a réussi quasiment tout ce qu’il a tenté mercredi soir. 20 tirs rentrés sur 25, dont 6 sur 7 derrière l’arc. Une démonstration. Et 51 points à la clé en seulement 3 quart-temps avant d’aller se reposer. "J’avais l’impression que le cercle avait doublé de volume", confie l’intéressé.

Ad

Booker a marqué 25 points en première mi-temps et… 26 dans le troisième quart-temps, période au cours de laquelle il a converti 10 de ses 11 tentatives. Les Bulls ont pourtant essayé de relancer la machine au retour des vestiaires. Mais la jeune star a tenu son équipe à bout de bras et les Suns l’ont logiquement emporté sans trembler (132-113). Une nouvelle performance de patron pour celui qui s’est imposé comme la superstar absolue de son équipe, sans contestation d’un Chris Paul vieillissant et blessé en ce moment. Devin Booker est le meilleur joueur d’une formation qui caracole une fois de plus en tête de la Conférence Ouest. C’est généralement la définition d’un MVP.

NBA Coup dur pour Minnesota : Towns absent au moins "quelques semaines" IL Y A 21 HEURES

Le joueur : Le Heat tombe sur un très grand Tatum

Une saison de MVP. C’est peut-être le meilleur qualificatif pour décrire les performances de Jayson Tatum, au sommet de son art alors qu’il dispute sa sixième saison chez les pros. L’ailier des Celtics a claqué son troisième match à plus de 40 points en un mois et demi, mercredi soir, contre le Heat. Il est même passé à un petit point de la barre honorifique des 50 unités. 49 pions, donc, et la victoire pour Boston (134-121).

Comme souvent, le jeune homme a fait preuve d’une efficacité assez exceptionnel : 15 sur 25 aux tirs, 8 sur 12 à trois-points, 11 sur 12 aux lancers-francs. Pas de gâchis. Il a aussi capté 11 rebonds pour donner encore un peu plus de relief à une performance de haut rang. Avec 18 victoires en 22 matches, la franchise du Massachusetts caracole en tête de la ligue. De quoi donner encore plus de poids à la candidature anticipée de sa superstar pour l’élection du MVP.

La série : Durant mène Brooklyn à une troisième victoire de suite

Encore une soirée normale au boulot pour Kevin Durant. Avec 39 points passés par l’ancien champion NBA pour guider les Nets vers la victoire contre les Wizards (113-107). Anodin pour KD, sensationnel pour le reste du monde. Il semble complètement relâché et les défenses se retrouvent sans solutions pour ralentir l’un des meilleurs basketteurs de la planète. Déjà auteur de 45 points contre le Magic lundi, Durant a donc remis ça mercredi. Treize paniers marqués en 20 tentatives et une note parfaite sur la ligne réparatrice (11 sur 11). Cinq rebonds, cinq passes. Propre. Brooklyn, qui reste sur trois succès de rang, continue de remonter doucement au classement de la Conférence Est et occupe maintenant la huitième place.

La performance : Antetokounmpo cartonne aussi !

Décidément, les cadors de cette ligue se sont fait passer le mot la nuit dernière. Giannis Antetokounmpo n’a pas marqué autant que ses rivaux dans la course au MVP mais il a quand même cumulé 37 points, 13 rebonds et 7 passes avant de sortir prématurément en raison d’une sixième faute. Les Bucks se sont accrochés et s’en sont remis à un trois-points de Grayson Allen pour finalement prendre le dessus sur les Knicks (109-103).

L'image : La claquette incroyable de Shaedon Sharpe

Le jeune rookie des Blazers a inscrit le panier de la soirée en décollant très haut et de très loin pour dunker.

Les Français : Diabaté se fait sa place aux Clippers

Déjà très précieux lors du match gagné contre Portland la veille, Moussa Diabaté s’est illustré en passant proche du double-double mercredi soir. L’intérieur des Clippers a compilé 11 points et 8 rebonds en sortie de banc. Le tout en seulement 16 minutes. Il commence à se montrer de plus en plus et ça ne peut qu’inciter Tyronn Lue à lui donner plus de temps de jeu. Nicolas Batum a marqué 8 points. En revanche, les Californiens ont perdu contre le Jazz.

On n’a pas forcément vu du grand Rudy Gobert pour le premier match des Wolves en l’absence de Karl-Anthony Towns mais le pivot et ses coéquipiers sont tout de même repartis avec la victoire. Ils ont battu les Grizzlies. Gobert a fini avec 9 points et 1 rebond.

Tous les scores

Cavaliers - Sixers : 113-85

Magic - Hawks : 108-125

Celtics - Heat : 134-121

Nets - Wizards : 113-107

Knicks - Bucks : 103-109

Timberwolves - Grizzlies : 109-101

Pelicans - Raptors : 126-108

Thunder - Spurs : 119-111

Nuggets - Rockets : 120-100

Suns - Bulls : 132-113

Jazz - Clippers : 125-112

Kings - Pacers : 137-114

Lakers - Trail Blazers :

NBA Un Doncic exceptionnel fait plier les Warriors et relance les Mavs HIER À 06:12