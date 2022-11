Le match : Le Magic surprend des Warriors décevants

Ça commence à faire beaucoup. Perdre des matches, ça arrive à toutes les équipes. Aucun d’entre elles ne gagne les 82 rencontres sur une saison. Mais les Warriors traversent une vraie période difficile. Ils ne font pas que perdre, ils ne gagnent plus. Oui, il y a une nuance. Les champions en titre ont enregistré la nuit dernière une quatrième défaite consécutive. Ils peinent à retrouver le chemin de la victoire, là où les habituels candidats au trophée savent se relancer après un ou deux accidents. En plus, ils ont concédé ce nouveau revers contre le Magic (129-130), une jeune formation qui n’a remporté qu’un seul de ses huit premiers matches auparavant !

Golden State ne fait pas que perdre. Les joueurs de Steve Kerr sont malmenés loin de leurs terres – 0 sur 5 à l’extérieur – et ils sont aussi dominés par des escouades en reconstruction drivées par des rookies et des sophomores. Charlotte a battu Stephen Curry et compagnie. Detroit aussi. Et maintenant Orlando. Il faut tout de même donner du mérite au Magic et à Jalen Suggs, auteur de 9 de ses 26 points dans les deux dernières minutes. Dont le panier décisif à 3 points pour assurer la victoire aux siens. Le cinquième choix de la draft 2021 a ajouté 9 passes et 4 interceptions.

Paolo Banchero, premier de cordée à la draft 2022, a marqué 22 points en plus de ses 8 rebonds. Les joueurs floridiens ont profité des nombreuses erreurs défensives des Warriors pour aller chercher cette victoire malgré 39 points de Curry. C’est d’autant plus frustrant pour Golden State : Curry est au sommet de son art et il enchaîne les cartons mais même ça ne suffit pas. Il va y avoir des solutions à trouver parce que même si les Californiens vont relever la tête, les lacunes aperçues en octobre et novembre seront forcément exploitées par leurs adversaires à partir d’avril.

Le joueur : Nikola Jokic bat un record de Wilt Chamberlain

Nikola Jokic n’a pris que 9 tirs mais il a quand même été le meilleur joueur sur le terrain et l’élément central de la victoire des Nuggets contre le Thunder (122-110). Il termine notamment avec le meilleur différentiel de la partie (+15) mais surtout avec 15 points, 13 rebonds et 14 passes. Encore un triple-double. Le 79e de sa carrière. Le Serbe dépasse officiellement Wilt Chamberlain au nombre de triple-doubles réalisés par un pivot en NBA.

La performance : 37 points pour Shai Gilgeous-Alexander

Nouvelle sortie exceptionnelle de Shai Gilgeous-Alexander. La star canadienne d’Oklahoma City a converti 13 de ses 17 tentatives pour inscrire 37 points contre Denver. Son troisième match consécutif à 34 points ou plus. En revanche, il n’a pas réussi à mener les siens vers un cinquième succès de rang. Mais quel début de saison tout de même !

L'image : Jamal Murray plante un gros dunk

Une action qui illustre bien le retour progressif vers le plus haut niveau de Jamal Murray, meneur star des Nuggets qui a raté plus d'un an de compétition en raison d'une blessure au genou.

Le Français : Ousmane Dieng continue l’apprentissage

3 points et 3 rebonds pour Ousmane Dieng, qui a joué 12 minutes pour le Thunder.

Tous les scores

Magic - Warriors : 130-129

Thunder - Nuggets : 110-122

