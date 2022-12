Le joueur : Anthony Davis en démonstration contre les Wizards

Il est l’homme fort du moment. Et si ses Lakers avaient gagné un peu plus de matches lors des trois premières semaines, Anthony Davis serait cité dans la course au MVP. Parce que l’intérieur de Los Angeles pratique le meilleur basket de sa carrière. Il est lancé sur une série monstrueuse de performances plus dantesques les unes que les autres. Dont celle de la nuit dernière, la plus incroyable du lot jusqu’à présent. Inarrêtable, AD a marqué 55 points tandis que son équipe s’est imposée à Washington (130-119).

Les Lakers ont beau avoir joué à l’extérieur, Davis a été acclamé par le public local. Comment ne pas être ébahi par sa prestation ? Il a inscrit 22 paniers en 30 tentatives. Il aussi capté 17 rebonds et bloqué 3 tirs pour asseoir sa domination dans la raquette. C’est sa cinquième sortie à plus de 35 points sur ses neuf dernières rencontres. Les Lakers en ont gagné sept dans le lot. Anthony Davis a justement planté 44 points au match précédent, une victoire contre les Bucks.

LeBron James a cumulé 29 points, 8 rebonds et 6 passes. Cette équipe est sur la pente ascendante et elle est dans une bonne dynamique. Elle occupe encore la douzième place de la Conférence Ouest (10-12) mais elle n’est plus qu’à trois victoires du podium.

Le match : Brown, Tatum et les Celtics calment les Nets

Vainqueurs de quatre matches consécutifs, les Nets ont marqué un coup d’arrêt en s’inclinant contre les Celtics la nuit dernière (92-103). Kevin Durant a inscrit 31 points mais il n’a pu faire le poids à lui tout seul contre l’un des meilleurs duos de la ligue, si ce n’est le meilleur.

Jaylen Brown (34) et Jayson Tatum (29) ont compilé 63 points à eux deux pour mener leur équipe vers une nouvelle victoire. Mais au-delà des performances offensives de ses deux stars, la franchise du Massachusetts s’est surtout appuyée sur sa défense pour l’emporter, en limitant notamment ses adversaires à 42 points au retour des vestiaires.

La performance : Même les 41 points de Zach LaVine ne suffisent pas

Les Bulls sont mal en point. Ils ont concédé une troisième défaite de rang dimanche, s’inclinant cette fois-ci contre les Kings (101-110). Zach LaVine a pourtant tout tenté. Le joueur star de Chicago a compilé 41 points, 8 rebonds, 2 passes et 4 interceptions. En vain. Domantas Sabonis a brillé quasiment sans tirer (11 points, 17 rebonds, 10 passes décisives) et Malik Monk a marqué 20 points en sortie de banc pour porter Sacramento. La franchise californienne réussit elle un super départ et elle est cinquième à l’Ouest.

Le comeback : Retour réussi pour Damian Lillard

Absent depuis le 19 novembre dernier en raison d’une entorse au mollet, Damian Lillard est revenu dans la rotation des Trail Blazers la nuit dernière. Un retour gagnant. Portland a battu Indiana (116-100) avec notamment 21 points de son meneur All-Star. L’équipe de Chauncey Billups va désormais essayer d’enchaîner pour retrouver sa place parmi les 6 premières à l’Ouest.

La série : 11 défaites de suite pour San Antonio

Auteurs d’un début de saison correct, les jeunes Spurs ont pris l’eau depuis. La franchise, en reconstruction, empile les défaites. Déjà onze de suite après la claque infligée par les Suns dimanche soir (95-133). La formation texane est clairement l’une des plus faibles du championnat. De toute façon, la draft et un certain Victor Wembanyama est l’ambition assumée pour 2023. San Antonio a le troisième plus mauvais bilan de la NBA et occupe la dernière place à l’Ouest.

Les Français : Hayes seul rayon de soleil pour les Bleus

Encore une performance distinguée de Killian Hayes. Opposé à Ja Morant, qui a été excellent, le meneur tricolore a essayé de faire jouer les siens. Il terminé avec 13 points et 6 passes malgré la défaite. Evan Fournier est lui encore une fois resté scotché sur le banc des Knicks, vainqueurs des Cavaliers en se passant des services du capitaine de l’équipe de France.

Tous les scores

Pelicans - Nuggets : 121-106

Spurs - Suns : 95-133

Nets - Celtics : 92-103

Pistons - Grizzlies : 112-122

Knicks - Cavaliers : 92-81

Wizards - Lakers : 119-130

Kings - Bulls : 110-101

Trail Blazers - Pacers : 116-100

