Le match : Giannis Antetokounmpo monstrueux contre Brooklyn

Steve Nash n’a pas pu assister de près à la démonstration de Giannis Antetokounmpo. Expulsé au cours du troisième quart-temps, le coach canadien est rentré au vestiaire pour y regarder son équipe des Nets perdre pied et se faire découper par le double-MVP grec. Dans le sillage de sa superstar, les Bucks ont donc remporté le choc de la soirée, 110 à 99, après avoir été longuement gênés par la formation new-yorkaise. Antetokounmpo a fini avec 43 points, 14 rebonds, 5 passes et 3 blocks. Avec 17 points inscrits lors d’un quatrième quart-temps décisif et clairement à l’avantage de Milwaukee (23-32).

Ad

NBA La NBA devrait diffuser les matches de Wembanyama en BetClic Elite IL Y A 14 HEURES

Brooklyn a pourtant pris le contrôle dans le deuxième quart-temps, menant même de 12 points à la pause (55-43). Les Nets menaient encore 70 à 66 avant l’expulsion de Nash. Ils ont pris l’eau ensuite. Antetokounmpo a marqué 34 points en seconde période, répondant ainsi au duo Durant-Irving (60 points cumulés). Les Bucks ont étouffé l’attaque adverse pendant plus de 5 minutes consécutives dans le money time. Ils ont alors creusé l’écart pour aller chercher une troisième victoire de suite. La franchise du Wisconsin est toujours invaincue cette saison alors qu’elle évolue sans Khris Middleton.

Le joueur : Jalen Brunson mène New York à sa troisième victoire en quatre matches

Les Knicks ont mis plus de 100 millions sur la table pour signer Jalen Brunson pendant l’intersaison. Un investissement qui semble déjà porter ses fruits. Le meneur s’est affirmé comme la première option offensive de l’équipe depuis son arrivée et il fait gagner des matches. New York a décroché sa troisième victoire en quatre sorties en prenant le dessus sur Charlotte la nuit dernière (134-131). Un succès arraché au bout d’une prolongation, avec justement le panier (à 3-points) pour la gagne à mettre à l’actif de Brunson. Une belle manière de conclure la soirée pour le joueur auteur de 27 points, 7 rebonds et 13 passes décisives. Les Knicks n’avaient plus enchaîné deux victoires à domicile pour débuter une saison depuis la saison 2012-2013. Pour l’instant, ils ont remporté les trois matches disputés au Madison Square Garden.

La performance : Pascal Siakam et les Raptors plongent les Sixers dans le doute

Complet et tranchant depuis le début de la saison, Pascal Siakam a pris le dessus sur son compatriote Joel Embiid à l’occasion du choc entre Toronto et Philadelphie mercredi soir. Le Camerounais a compilé 20 points et 13 passes décisives, un record en carrière, pour contribuer au succès des Raptors (119-109). Embiid a marqué 31 points – tout comme Tyrese Maxey – mais ça n’a pas suffi pour les Sixers, battus pour la quatrième fois en cinq rencontres. La franchise de Pennsylvanie n’a décroché qu’une seule petite victoire, contre une équipe d’Indiana qui ne cherche justement pas à gagner des matches. Gary Trent Jr a ajouté 27 points pour les Raptors, une formation à suivre avec attention cette saison.

La fin de série : Miami fait tomber Portland

Après quatre victoires de suite, les Blazers ont perdu leur premier match en s’inclinant contre le Heat (98-119). Les Floridiens se sont appuyés sur leur collectif avec 6 joueurs à 14 points ou plus dont 18 pour Bam Adebayo et 17 pour Kyle Lowry et Jimmy Butler. En plus de s’incliner, Portland a aussi enregistré la blessure de Damian Lillard.

Les Français : Rudy Gobert proche du double-double

Rudy Gobert a contribué à la victoire des Wolves contre les Spurs (134-122) en compilant 10 points et 9 rebonds. Le pivot tricolore n’a pas forcément eu beaucoup de ballons en attaque mais il a converti 4 de ses 6 tentatives. Son coéquipier en équipe de France Evan Fournier a participé à la nouvelle victoire des Knicks en inscrivant 14 points tandis que Killian Hayes a compilé 5 points et 4 passes décisives en sortie de banc lors de la défaite des Pistons contre les Hawks.

Tous les scores

Cavaliers - Magic : 103-92

Pistons - Hawks : 113-118

Knicks - Hornets : 134-131

Raptors - Sixers : 119-109

Bucks - Nets : 110-99

Bulls - Pacers : 124-109

Timberwolves - Spurs : 134-124

Jazz - Rockets : 109-101

Trail Blazers - Heat : 119-98

Nuggets - Lakers : 110-99

NBA Booker et les Suns corrigent les Warriors, Thompson expulsé IL Y A UN JOUR