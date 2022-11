Si la saison NBA s’arrêtait aujourd’hui, pile deux semaines après avoir débuté, les Golden State Warriors, champions en titre, ne joueraient pas les playoffs. En réalité, ils ne participeraient même pas au play-in, matches de classement qui décernent les deux derniers spots de chaque Conférence. La franchise californienne occupe pour l’instant une modeste onzième place à l’Ouest avec un bilan négatif : 3 victoires pour 4 défaites.

Stephen Curry et ses partenaires ont pris une rouste contre les Phoenix Suns, potentiels adversaires fin mai, mais ils se sont aussi inclinés contre des adversaires beaucoup plus faibles comme les Charlotte Hornets ou les Detroit Pistons lors des deux derniers matches. Deux équipes de l’Est qui aspirent à décrocher un pick haut placé à la draft plutôt qu’à jouer les trouble-fêtes en 2023.

Les Warriors courent encore après leur première victoire à l’extérieur, eux qui sont actuellement en déplacement sur la côte Est. Des déplacements décevants jusqu’à présents, avec par exemple 125 points encaissés contre les Pistons. Ils ont déjà pris 854 points en 7 rencontres, un triste record pour une équipe à la quête du doublé.

Un banc trop jeune ?

"Nous avons l’une des équipes les moins efficaces du championnat en défense et ça pénalise notre attaque", témoigne Steve Kerr. Un avis partagé par Draymond Green… qui prend le problème dans le sens inverse : "Je pense que notre attaque est en train de tuer notre défense. Soit parce que la balle ne bouge pas assez, soit parce que les joueurs sont immobiles. Notre attaque et notre défense ne sont pas connectées et il faut que ce soit le cas pour être une grande équipe."

Le coach et son vétéran sont tous les deux dans le vrai. Golden State est pour l’instant une formation très friable des deux côtés du parquet. La 23e défense de la ligue avec 115 points encaissés sur 100 possessions et seulement la 19e attaque (111). Manque de mouvement, manque de détermination, manque de concentration, repli défensif hasardeux, rotations trop lentes et erreurs en pagaille plombent le groupe le plus terrifiant de la NBA sur le papier. "La vérité c’est que vous ne pouvez pas corriger chaque défaut. Certaines de nos lacunes ne sont pas celles qui vont nous faire perdre des matches. Il faut pointer du doigt les défauts les plus problématiques pour notre équipe", poursuit Green.

Un partie des difficultés des Warriors s’expliquent par la jeunesse de son effectif, et surtout de son banc de touche. Amenés à prendre plus de responsabilités après les départs de Gary Payton II et Otto Porter, deux vétérans confirmé en NBA, Jonathan Kuminga et James Wiseman montrent encore certaines limites. L’apprentissage est douloureux - mais logique - pour le septième choix de la draft 2021 et le deuxième choix de la cuvée 2020.

Contrairement à la plupart des joueurs les plus prometteurs de leur génération qui évoluent dans des équipes plus faibles et moins exigeantes, les deux jeunes talents sont obligés de comprendre et de maîtriser les schémas de Steve Kerr. Wiseman, pour qui c’est finalement seulement la deuxième saison dans la ligue, est particulièrement en délicatesse avec son placement en défense. Il a par exemple commis 3 fautes en 4 minutes contre les Hornets. Un problème récurrent pour lui mais aussi pour tous ses coéquipiers. Ils ont offert 38 lancers-francs aux Pistons dimanche.

Un Klay Thompson encore trop juste

"C’est plus difficile de faire preuve de rigueur quand vous jouez avec des jeunes. Mais ça ne veut absolument pas dire que c’est de leur faute. Je pense qu’aucun d’entre nous ne joue bien ce moment", confie Draymond Green. Stephen Curry a forcé des tirs contre Charlotte. Andrew Wiggins a connu une petite baisse de régime.

Absent contre Detroit, Klay Thompson est un peu à côté de ses pompes sur ce début de saison. Son éjection au cours du duel avec Phoenix, la toute première de sa carrière, illustre très bien la frustration de l’ancien All-Star. Il s’est dit blessé par les mots de Charles Barkley, qui estime que Thompson "n’est plus tout à fait le même joueur."

Au fond de lui, le quadruple champion NBA est persuadé de pouvoir redevenir cette première option bis au côté de Stephen Curry. Un tireur d’élite et un défenseur de tout premier plan. "Klay accorde tellement d’importance à son impact dans cette équipe. Il veut tellement être bon qu’il force tout pour l’instant", regrette son coach.

Le deuxième "Splash Bro" n’est pas encore au mieux physiquement. Rien d’anormal après avoir subi une déchirure des ligaments croisés en 2019 et une rupture du tendon d’Achille en 2020. Oui, Klay Thompson est revenu la saison dernière et les Warriors ont de de suite renoué avec le succès en retrouvant les sommets de la ligue. Mais il court encore après son rythme, son adresse (34% aux tirs, 28% à trois-points) et tout simplement son niveau de jeu.

Ça va prendre du temps mais on va y arriver

Même s’il n'a pas l’âge de Wiseman et Kuminga, qui ne peuvent que progresser, il a lui aussi le temps. C’est surtout en avril, en mai et en juin que ses camarades auront besoin qu’il soit en pleine forme. Parce que c’est un joueur de playoffs. Un joueur des grands rendez-vous. "J’ai une confiance en lui inébranlable", assure Stephen Curry.

Le constat s’applique aussi aux Warriors dans leur ensemble. Ils ont suffisamment de vécu commun et de talents pour se permettre de ne pas trop réfléchir pendant la saison régulière. L’essentiel, c’est d’arriver à pleine puissance - et surtout en bonne santé - au moment des playoffs. Cette équipe a connu un passage à vide conséquent lors du dernier exercice, avec 6 petites victoires en 20 matches pendant l’hiver. Quelques mois plus tard, elle célébrait un nouveau sacre.

Les six meilleurs joueurs du titre sont encore là et certains d’entre eux semblent encore plus forts, comme Curry ou Jordan Poole. "Ça va prendre du temps mais on va y arriver. J’ai confiance", conclut Steve Kerr. Peut-être que parmi les lacunes mises en avant en octobre, certaines priveront les Warriors d’un doublé en juin. Mais ne comptez pas sur nous pour miser contre eux.

