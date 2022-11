Le match : Donovan Mitchell porte les Cavaliers vers un huitième succès de rang

Cette jeune équipe des Cavaliers joue déjà avec la maîtrise des formations de vétérans habitués aux longues campagnes de playoffs. Ses joueurs ont laissé passer l’orage après un début de rencontre à l’avantage des Lakers pour finalement prendre petit à petit le match à leur compte avant de s’imposer sans trembler sur le parquet de Los Angeles dimanche soir (114-100). En grande forme depuis le coup d’envoi de la saison, Donovan Mitchell a dépassé la barre des 30 points pour la sixième fois en huit rencontres. Ses 33 points ont mené la franchise de l’Ohio à un huitième succès en neuf matches. Une huitième victoire de suite donc, le seul faux pas restant pour l’instant la défaite contre les Raptors en ouverture du nouvel exercice.

Les Lakers ont attaqué la partie par le bon bout en surfant sur l’agressivité et l’énergie d’un Russell Westbrook encore une fois très énergique en sortie de banc (19 points, 10 passes mais 7 balles perdues). Ils ne se sont pas détachés pour autant et les Cavaliers sont restés au contact après 12 minutes (30-36) en provoquant beaucoup de fautes. Mitchell et Darius Garland (24 points) ont alors accéléré au retour des vestiaires. Les joueurs de JB Bickerstaff ont serré la vis en défense en limitant leurs adversaires à 36 points en deuxième mi-temps. Cleveland est la seule équipe à suivre le rythme infernal de Milwaukee et elle occupe pour l’instant le deuxième meilleur bilan de la ligue.

Le joueur : Paul George enchaîne, pas les Clippers

Nouvelle pointe à plus de 30 points pour Paul George, la troisième au cours des quatre derniers matches. L’ailier All-Star a marqué 34 points (avec 8 rebonds et 4 passes) contre le Jazz. Mais il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe contre une formation de Salt Lake City toujours aussi surprenante et actuellement deuxième à l’Ouest ! Fin de série pour les Clippers, qui restaient sur trois succès consécutifs. Les Californiens sont passés à côté de leur quatrième quart-temps, au cours duquel ils ont raté leurs 10 tentatives à trois points. Ils évoluent toujours sans Kawhi Leonard, dont la date de retour est encore incertaine. En attendant, PG se décarcasse du mieux qu’il le peut. En vain dimanche soir.

La performance : Fred VanVleet guide les Raptors en l’absence de Pascal Siakam

Privés de leur meilleur joueur Pascal Siakam, qui a débuté la saison en trombe, les Raptors se sont tournés vers Fred VanVleet pour prendre le dessus contre les Bulls la nuit dernière (113-104). Le meneur a compilé 30 points, 5 rebonds et 11 passes décisives. OG Anunoby a ajouté 22 points tandis que le sophomore Scottie Barnes a fini avec un double double (19 points, 10 rebonds).

Le Français : Nicolas Batum fait le boulot

Rien de flashy mais Nicolas Batum a tenu sa place en compilant 3 points, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 23 minutes lors de la défaite des Clippers contre le Jazz.

Tous les scores

Lakers - Cavaliers : 100-114

Grizzlies - Wizards : 103-97

Raptors - Bulls : 113-104

Clippers - Jazz : 110-102

