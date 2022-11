Le match : Tatum et Brown trop forts pour Doncic

Jayson Tatum ne voulait pas manquer un duel avec l’un de ses pairs, c’est-à-dire l’un des meilleurs joueurs de la ligue, le Slovène Luka Doncic, lui aussi candidat au MVP cette saison. Bien qu’incertain en raison d’une douleur à la cheville, l’ailier des Celtics a serré les dents et il a été essentiel lors de la victoire de Boston contre Dallas mercredi (125-112). Tatum a eu le droit à son moment avec Doncic. Alors que la superstar des Mavericks ramenait son équipe dans les dernières minutes, le jeune Américain a inscrit 4 points de suite avant de bloquer la tentative de son adversaire direct.

Doncic a été exceptionnel avec 42 points, 8 rebonds et 9 passes au compteur. Tatum a lui fini avec 37 points, 13 rebonds et 5 passes décisives. Sauf qu’il a aussi été épaulé par Jaylen Brown, auteur de 31 points et de quelques paniers importants dans le quatrième quart-temps. "C’est le meilleur duo de la NBA", reconnaissait le magicien de Dallas après la partie. Les mots de Brown ont plutôt bien résumé le match : "Luka a pris feu puis notre équipe a répondu." Une formation solide comme Boston peut l’emporter malgré une performance magistrale du Slovène. Et deux stars, comme Tatum et Brown, valent mieux qu’une.

L’équipe : Cinquième victoire de suite pour les Timberwolves

Minnesota prend son envol après un début de saison poussif. Les Wolves ont trouvé les bons ajustements et leur quatuor de joueurs majeurs comprend de mieux en mieux comment jouer ensemble. Du coup, les bons résultats s’enchaînent. 5 victoires de suite, déjà, après le succès décroché contre les Pacers la nuit dernière (115-101).

Les cadres ont tous contribué. 23 points, 11 rebonds et 8 passes décisives pour Karl-Anthony Towns. 19 points pour Anthony Edwards. 15 points et 12 passes pour D’Angelo Russell. 21 points et 16 rebonds pour Rudy Gobert. Offensivement et défensivement, cette équipe est en train de naître. Et en plus de prolonger sa série de victoires, elle a aussi mis fin à celle d’Indiana, qui n’avait plus perdu depuis cinq rencontres.

Gobert : "A travers l'association, mon objectif c'est aussi de transmettre"

Le joueur : DeRozan et les Bulls s’offrent Giannis et les Bucks

Après Boston, maintenant Milwaukee. Ça va mieux pour Chicago, qui vient donc de battre coup sur coup les deux meilleures équipes de la ligue après sa victoire de la nuit contre les Bucks (118-113). Les Bulls se sont encore une fois appuyés sur un excellent DeMar DeRozan. Il a inscrit 36 points, tout comme Giannis Antetokounmpo. Il a ajouté 8 passes décisives.

La fin de match valait le coup d’œil. La franchise de l’Illinois a eu 10 points d’avance avant d’être rejointe par celle du Wisconsin. Coby White (14 points) a alors planté deux paniers lointains cruciaux pour creuser l’écart et Nikola Vucevic en a ajouté un troisième sur un caviar de DeRozan. Milwaukee reste deuxième à l’Est et Chicago erre à la onzième place.

La performance : 39 points pour le double MVP Jokic

Très grosse performance de Nikola Jokic contre le Thunder. Le Serbe a marqué 39 points mais il a aussi ajouté 10 passes décisives et 9 rebonds. Son coéquipier Bruce Brown n’a pas manqué le triple-double (17-13-10) et Aaron Gordon a marqué 30 points. Les Nuggets l’ont emporté 131 à 126.

La fin de série : Trae Young stoppe les Kings

Vainqueurs de 7 matches consécutifs, les Kings sont tombés contre les Hawks mercredi soir (106-115). Trae Young s’est appliqué pour calmer l’équipe la plus en forme du moment. Le meneur All-Star d’Atlanta a marqué 35 points et il a distribué 7 passes décisives. Les Hawks sont toujours dans le top-4 à l’Est avec 11 victoires en 18 matches.

L'action : Vilain crossover de Shai Gilgeous-Alexander

Il l'a enrhumé.

Les Français : Rudy Gobert dominant avec Minnesota

Les Wolves ont donc décroché leur cinquième victoire consécutive et Rudy Gobert trouve petit à petit ses repères. Le pivot tricolore a posté un double-double bien massif : 21 points à 9 sur 11 aux tirs tout en prenant 16 rebonds. Ça commence à fonctionner de mieux en mieux pour Minnesota.

Killian Hayes n’a pu jouer qu’une mi-temps avant de sortir en raison d’une douleur au mollet. Il a fini avec 2 points, 3 rebonds et 3 passes. Les Pistons ont battu le Jazz. 4 points, 3 rebonds et 2 interceptions pour Theo Maledon avec les Hornets.

Tous les scores

Hornets - Sixers : 107-101

Blazers - Cavaliers : 96-114

Pacers - Timberwolves : 101-115

Hawks - Kings : 115-106

Celtics - Mavericks : 125-112

Heat - Wizards : 113-105

Raptors - Nets : 98-112

Bucks - Bulls : 113-118

Thunder - Nuggets : 126-131

Spurs - Pistons : 110-129

Jazz - Pistons : 116-125

