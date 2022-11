Le match : Miami s’en sort de justesse contre Charlotte

Début de saison difficile pour le Heat, premier à l’Est l’an passé. Les Floridiens semblent un ou deux tons en dessous des cadors de leur Conférence et ils doivent cravacher pour gagner des matches. Même quand ils affrontent un adversaire plus faible comme les Hornets. Miami l’a emporté jeudi soir(dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française) mais dans la douleur, après prolongation (117-112). Les hommes d’Erik Spoelstra ont pourtant mené de 15 points en cours de jeu et de 12 longueurs dans le quatrième quart-temps. Mais ils ont semblé lâcher prise, au point où Jimmy Butler a été contraint d’enfiler son costume de sauveur pour arracher la prolongation.

Il a planté 8 de ses 35 points consécutivement en fin de partie pour égaliser et offrir cinq minutes supplémentaires aux siens. Le Heat a donc fini par sortir vainqueur et Butler n’est passé qu’à deux caviars d’un triple-double. C’est seulement la cinquième victoire de la saison pour Miami (contre sept défaites), douzième à l’Est.

Le joueur : Trae Young plonge les Sixers dans le doute

Il y a une grosse différence entre une équipe qui n’a pas de meneur et une autre qui en compte deux dans son cinq majeur. Les Sixers ont eu toutes les peines du monde à créer du jeu et ils ont été dominés par les Hawks de Trae Young et Dejounte Murray jeudi soir à Atlanta (104-95). 38% aux tirs, seulement 15 passes décisives et 17 balles perdues pour Philadelphie. L’absence de James Harden se fait sentir. Young s’en est donné à cœur joie dans la défense adverse et il a fini avec 26 points (à 7 sur 21 aux tirs cela dit…) et 7 passes. Murray a ajouté 8 passes décisives. Côté Sixers, Joel Embiid a pris 13 rebonds et inscrit 26 unités. Atlanta monte à la quatrième place à l’Est.

La série : Pas de Lillard, pas de problème pour Portland

Au lendemain d’une victoire contre les Hornets, les Blazers sont allés chercher un troisième succès consécutif en battant cette fois-ci les Pelicans, en déplacement (95-106). Une performance solide sans leur superstar, Damian Lillard, laissée au repos. Les joueurs de Chauncey Billups prouvent soir après soir que leur équipe ne se limite pas à un seul joueur – ils sont par exemple déjà trois à avoir inscrit un panier décisif pour la gagne cette saison. Jerami Grant a été très précieux avec 27 points, 8 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. Anfernee Simons a ajout 23 points et 6 passes. Portland, qui a gagné 9 de ses 12 premiers matches, se rapproche doucement de la première place à l’Ouest, occupée par le Jazz (10 victoires en 13 rencontres).

La performance : Kyle Kuzma porte Washington contre Dallas

Après 9 matches de suite à 30 points ou plus, Luka Doncic vient d’en enchaîner 2 sous la barre des 25 points. Le Slovène a été limité à 22 longueurs et les Mavericks se sont inclinés contre les Wizards, dans la capitale (113-105). Kyle Kuzma a été le meilleur joueur sur le terrain. L’ailier de Washington a marqué 36 points en plus de ses 11 rebonds et 6 passes décisives. Il a converti 14 de ses 26 tentatives.

Tous les scores

Wizards - Mavericks : 113-105

Heat - Hornets : 117-112

Pelicans - Trail Blazers : 95-106

Hawks - Sixers : 104-95

