Le match : Kawhi Leonard et les Clippers font forte impression contre les Celtics

Pour la première fois depuis les playoffs 2021, quand les Clippers ont fait sensation avant la blessure au genou de Kawhi Leonard, l’équipe californienne a pu avoir un avant-goût des capacités de son équipe quand elle est au complet et à pleine puissance. Revenu par intermittence cette saison, le double champion NBA a sorti un grand match contre les Celtics et Los Angeles a décroché un succès de prestige (113-93) contre la formation la mieux classée de la ligue.

Ad

NBA Les Pelicans de Williamson, déjà des candidats légitimes pour le titre NBA ? IL Y A 21 HEURES

Leonard a été au cœur de cette victoire en compilant 25 points, 9 rebonds et 6 passes en seulement 29 minutes. Dans son sillage, les Californiens ont dominé la rencontre de bout en bout. Ils étaient devant à la mi-temps (+9), ils ont résisté aux accélérations de Jayson Tatum (20 points) et Jaylen Brown (21) au retour des vestiaires pour finalement creusé l’écart en passant un 7-0 en fin de troisième quart-temps.

Paul George a lui aussi tenu son rang en marquant 26 points dans son rôle de deuxième option de luxe. Dans l’ensemble, ce sont tous les joueurs de Los Angeles qui ont contribué à ce succès en prenant le dessus sur un effectif de Boston pourtant lui aussi très profond. Cette victoire – et la manière ! – tend à rappeler que les Clippers peuvent viser très haut si leurs meilleurs joueurs restent en bonne santé au moment des playoffs.

Le joueur : Damian Lillard allume les Timberwolves

Troisième match de suite à 35 points ou plus pour Damian Lillard. Déjà auteur de 40 points contre Denver puis de 36 points contre Minnesota, le meneur All-Star a refait souffrir la défense des Wolves en marquant cette fois-ci 38 unités pour une victoire facile des Timberwolves (133-112). Rudy Gobert et ses partenaires ont encore laissé beaucoup trop d’espaces pour les tireurs adverses. Lillard en a profité pour planter 11 paniers à trois-points en 17 tentatives. Un record personnel égalé. Et tout ça en 29 minutes, en patron.

Le duel : Shai Gilgeous-Alexander cartonne mais Luka Doncic prend le dessus

Révélation de ce début de saison, Shai Gilgeous-Alexander joue les yeux dans les yeux avec les plus grandes stars de cette ligue. Parce qu’il fait maintenant partie du gratin. Opposé à Luka Doncic, le jeune Canadien a encore fait forte impression en égalant sa meilleure performance de l’année avec 42 points inscrits contre les Mavericks. Mais c’est tout de même le Slovène qui est reparti avec la victoire (121-114). Il a pour sa part marqué 38 points tout en y ajoutant 11 rebonds et 8 passes.

Menés par "SGA", le Thunder a remonté un déficit de 15 points pour recoller à 119-114 à 28 secondes de la fin. Reggie Bullock a porté l’estocade sur la ligne des lancers-francs dans la foulée. Au final, Doncic a été mieux épaulé avec notamment 20 points chacun pour Spencer Dinwiddie et Tim Hardaway Jr.

Le duo : Kyrie Irving et Kevin Durant, tandem gagnant

Après la tempête, enfin le calme et la sérénité pour les Nets. Et même des victoires. Ils en ont décroché une quatrième de rang en battant les Wizards la nuit dernière (112-100). Kevin Durant et Kyrie Irving ont montré la voie à suivre en inscrivant respectivement 30 et 24 points. Brooklyn affiche désormais un bilan bien supérieur à 50% : 17 victoires et 12 défaites. La franchise new-yorkaise est quatrième à l’Est mais elle se rapproche en plus du podium.

La performance : Jimmy Butler marque 7 points en 1 minute pour sauver Miami

Le Heat a été mis à mal par les Pacers la nuit dernière. Mais les Floridiens ont fini par l’emporter sur le fil (87-82) et ils peuvent remercier Jimmy Butler. Leur meilleur joueur a une nouvelle fois pris le match en main dans le money time. Indiana venait de recoller à 77-75 quand l’arrière All-Star a inscrit 7 points consécutifs en 45 secondes. Il a terminé avec 20 points, 7 rebonds et 5 passes. Bam Adebayo a compilé 22 points et 17 rebonds.

L'action : Keldon Johnson offre la victoire aux Spurs avec... un contre décisif

Une action défensive pour la gagne, ça change !

Les Français : Un grand Rudy Gobert n’a pas suffi

Bien plus à l’aise dans la raquette en l’absence de Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert a encore posté un double-double de costaud : 16 points et 20 rebonds. Mais les Timberwolves ont tout de même pris une gifle contre les Trail Blazers. Une performance solide aussi pour Nicolas Batum, qui a fini avec 7 points et 7 rebonds en sortie de banc. Sauf qu'il a pu savourer la victoire des Clippers contre les Celtics.

Tous les scores

Pacers - Heat : 82-87

Wizards - Nets : 100-112

Grizzlies - Hawks : 128-103

Mavericks - Thunder : 121-114

Spurs - Cavaliers : 112-111

Trail Blazers - Timberwolves : 133-112

Clippers - Celtics : 113-93

NBA Embiid encore à plus de 50 points : son gros carton contre les Hornets HIER À 06:22