Le match : Kevin Durant et les Nets remportent le derby de New York

Ime Udoka ne viendra pas à Brooklyn. Les Nets ont pris la décision de promouvoir Jacque Vaughn, assistant qui assure l’intérim depuis le départ de Steve Nash, et de lui filer la place sur le banc jusqu’à la fin de la saison. Ses joueurs ont fêté cette nomination avec une victoire contre les Knicks lors du derby new-yorkais (112-85). Une rencontre dominée par Kevin Durant, auteur de 29 points, 12 rebonds et 12 passes. KD devient du même coup le premier joueur depuis Michael Jordan à enchaîner 12 matches de suite à 25 points ou plus pour débuter une saison.

Encore une preuve que le joueur de 34 ans reste l’un des cinq meilleurs basketteurs du monde, même après avoir subi une déchirure du tendon d’Achille en 2019. Et, mine de rien, les Nets tournent un mieux maintenant qu’ils sont moins exposés aux polémiques de Kyrie Irving. Durant est entouré de bons vétérans dans l’ensemble et cette équipe pourrait petit à petit remonter la pente.

Le joueur : Lauri Markkanen marque 32 points, Utah garde le cap

Les joueurs du Jazz sont en train de casser les plans de leur Président Danny Ainge. Le dirigeant a pris la décision de se séparer des deux All-Stars de l’effectif – Donovan Mitchell et Rudy Gobert – pendant l’intersaison en espérant reconstruire la franchise, pourquoi pas avec un certain Victor Wembanyama. Mais Lauri Markkanen et ses coéquipiers en ont visiblement décidé autrement. Encore vainqueurs la nuit dernière, cette fois-ci des Hawks (125-119), ils sont les premiers à atteindre la barre des 10 victoires cette saison. 10 victoires en 13 matches et une première place à l’Ouest.

Markkanen a fini avec 32 points, sa meilleure performance avec Utah jusqu’à présent. Jordan Clarkson en a ajouté 23 et le Jazz a inscrit 17 paniers à 3-points pour prendre le dessus sur le duo formé par Trae Young et Dejounte Murray (48 points et 14 passes en cumulé).

La performance : Le Magic maintient Luka Doncic sous les 30 points

Fin de série pour Luka Doncic. Le meilleur marqueur de la ligue restait sur 9 matches de suite avec au moins 30 points au compteur. Il en a inscrit 24 mercredi soir. En ratant 20 de ses 29 tentatives. Du coup, les Mavericks se sont inclinés contre le Magic (87-94) qui évoluait pourtant sans Paolo Banchero, le premier choix de la dernière draft. Une très belle performance défensive de la part des Floridiens, menés par les 22 points de Franz Wagner.

Le marathon : Les Bucks s'en sortent après deux prolongations

Thriller à Oklahoma City avec le duel entre les Bucks et le Thunder, finalement remporté par la meilleure équipe de la Conférence Est (136-132) après deux prolongations malgré 39 points de Shai Gilgeous-Alexander. Jevon Carter a profité de l’absence de Giannis Antetokounmpo pour sortir la performance la plus productive de sa carrière : 32 points et 12 passes.

Le duo : Ja Morant et Desmond Bane compilent 64 points

Desmond Bane déclarait récemment que le duo qu’il forme avec Ja Morant constituait l’une des deux meilleures lignes arrière de la ligue, "et pas la deuxième". Des paroles et des actes, encore, la nuit dernière. Les deux stars des Grizzlies ont compilé 64 points pour guider les Grizzlies vers un court succès (124-122) contre les Spurs après prolongation.

L’image : Les Wolves défendent à 4 contre 5 et se prennent un 3-points…

Là, c’est digne de JR Smith. D’Angelo Russell a oublié (!!!) de rentrer en jeu et les Timberwolves ont défendu pendant plusieurs secondes à 4 contre 5 avant de prendre un 3-points complètement ouvert.

Les Français : Le réveil de Killian Hayes !

Killian Hayes est LE joueur le plus maladroit de la ligue depuis le début de la saison. Ses contre-performances sont même souvent relayées sur la toile puisqu’il peine à confirmer son statut de joueur drafté dans le top-10 en 2020. Mais le jeune meneur des Pistons s’est fait violence mercredi. Il a converti 7 de ses 12 tentatives pour finir avec 16 points en 22 minutes. Detroit s’est tout de même incliné contre Boston. Très grosse performance d’un autre Français exposé aux critiques : Rudy Gobert a fini avec 25 points, 11 rebonds et 3 blocks contre les Suns. Mais les Timberwolves ont aussi perdu. Match sans pour Théo Maledon (0 point). Evan Fournier a été discret en sortie de banc pour les Knicks (6 points), Nicolas Batum aussi avec les Clippers (2 points, 6 rebonds).

Tous les scores

Magic - Mavericks : 94-87

Hornets - Trail Blazers : 95-105

Pacers - Nuggets : 119-122

Hawks - Jazz : 119-125

Celtics - Pistons : 128-112

Nets - Knicks : 112-85

Raptors - Rockets : 116-109

Bulls - Pelicans : 111-115

Timberwolves - Suns : 117-129

Spurs - Grizzlies : 122-124

Kings - Cavaliers : 127-120

Clippers - Lakers : 114-101

