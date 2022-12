Pistons – Mavericks : 131-125

Le jour de gloire est arrivé pour Killian Hayes. Ou plutôt les jours de gloire. Le meneur français n’a jamais été aussi productif et régulier depuis qu’il a été sélectionné en septième position lors de la draft 2020. Et sa performance de jeudi soir, quand il a porté Detroit jusqu’à la victoire contre Dallas, n’est pas un coup d’éclat éphémère mais bien la confirmation de la montée en puissance du joueur de 21 ans. Il est titulaire aux Pistons en l’absence de Cade Cunningham et il se comporte comme le patron. Même avec Luka Doncic devant lui la nuit dernière.

L’ancien choletais a inscrit 22 points tout en délivrant 8 passes décisives. Une très belle ligne de statistiques. La meilleure de sa saison. Mais le plus fort, ça reste la manière avec laquelle il a écœuré les Mavericks dans les moments les plus importants de la partie. Déjà en fin de quatrième quart-temps, Hayes a planté trois tirs de suite pour donner 9 points d’avance aux siens. Doncic (35 points, 10 passes) et ses coéquipiers ont tout de même réussi à arracher la prolongation. Le Slovène disposait alors d’une chance supplémentaire de se défaire d’une équipe de Detroit avant-dernière à l’Est.

Killian Hayes en a décidé autrement. Il a porté le coup de grâce dans les derniers instants de la prolongation, alors que les deux formations étaient à égalité (125-125) en enchaînant deux paniers à trois-points de suite. "C’est notre meilleur playmaker, notre meilleur meneur et notre meilleur défenseur sur les meneurs", confiait après coup Dwane Casey. Son coach ne lui a pas toujours fait confiance. Mais après le match de la nuit et vu ses prestations actuelles, Hayes semble s’être enfin fait sa place dans le Michigan.

