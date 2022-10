Les Warriors ont réussi leur pari. La saison dernière, conclue par un quatrième sacre en huit saisons, ne marquait pas seulement leur retour au sommet après deux années dites "de transition." Le sacre a donné raison aux dirigeants californiens qui ont osé jouer sur deux tableaux pourtant d’ordinaire opposés : lutter pour le titre tout en développant des jeunes talents. A l’aube d’un nouvel exercice, Golden State peut se targuer d’être l’un des deux ou trois grands favoris à sa propre succession tout en disposant de l’un des noyaux durs les plus prometteurs du championnat.

Des Warriors favoris mais prêts à donner plus de place à la jeunesse

En réalité, ce n’est peut-être pas aussi simple. James Wiseman, deuxième choix de la draft 2020, n’a pas passé une seule minute sur les parquets l’an passé. Jonathan Kuminga et Moses Moody ont été aperçus en playoffs, certes, mais sans vraiment peser. Au final, Stephen Curry et ses camarades sont allés au bout malgré la présence des jeunes dans l’effectif plutôt que grâce à eux, exception faite de Jordan Poole, devenu un membre majeur de la rotation.

Tout s’est déroulé comme prévu pour les Warriors. Et même encore mieux. Démotivé ou blessé – voire les deux – depuis deux ans, Draymond Green est revenu à son niveau d’excellence et de rigueur. Klay Thompson a retrouvé des marques et un peu de rythme au point de tenir son rang lors des finales NBA. Les six meilleurs joueurs de l’équipe ont tous disputé les 22 rencontres des playoffs. Ce n’est pas nouveau, en NBA, il faut aussi une part de chance.

Draymond Green, Klay Thompson et Stephen Curry : le trio autour duquel la dynastie Warriors a été bâtie Crédit: Getty Images

En auront-ils autant en 2022-2023 ? Sur le papier, tout indique que ce groupe peut rééditer l’exploit. Les Warriors ont donné une toute autre allure à leur propre histoire en décrochant une nouvelle bague sans Kevin Durant. Leur légende est assurée. Et notamment celle de Curry, actuellement au sommet de son art, sans doute plus fort que jamais, et enfin nommé MVP des finales. Les voilà libérés, à l’image de leur superstar.

Thompson a pu reprendre après deux saisons blanches. Il a connu un été délicat mais il pourrait se montrer un peu plus à son aise. De toute façon, derrière, ça pousse. Andrew Wiggins s’est affirmé comme le facteur X et l’un des joueurs essentiels au succès de l’équipe. Poole est une star en devenir, ou du moins il en a les caractéristiques, notamment sa faculté à faire la différence balle en main. Donte DiVincenzo est une excellente pioche et c’est excitant de se dire qu’il n’est que le quatrième "arrière" de l’effectif.

Jordan Poole Crédit: Getty Images

JaMychal Green va remplacer Otto Porter. Wiseman s’est montré en présaison, Moody aussi. Kuminga semble prêt à passer un cap. Les rookies Rollins et Baldwin ont tout de bonnes pioches dans la lignée de leurs prédécesseurs. 5 des 14 joueurs de l’effectif ont 21 ans ou moins. Ils vont être responsabilisés dès cette saison et ils donnent une dimension athlétique que les Warriors n’ont encore jamais connue depuis leur ascension vers les sommets.

Une dernière danse pour Draymond Green ?

Les Warriors donnent presque l’impression de ne pas avoir de faiblesses. Ou donnaient. Parce qu’il y a toujours un hic. Tout allait pour le mieux. Jusqu’à l’énorme coup de poing asséné par Green au visage de Poole à l’entraînement – puis la diffusion des images. Quelles seront les séquelles de cette agression ? Le vétéran n’a pas été suspendu. Il s’est éloigné de ses coéquipiers pendant quelques jours après leur avoir présenté ses excuses en petit comité puis publiquement. Mais quelque chose s’est brisé.

Kevon Looney insiste sur la notion de "confiance" et le fait que Draymond va devoir la regagner, ce qui insinuerait donc qu’elle a été rompue. Ce que l’intérieur All-Star réfute, parlant plutôt de "camaraderie." Quel que soit le terme retenu, il va devoir faire ses efforts. Avec un tel palmarès, il devrait ne plus rien avoir à prouver. Cet incident change la donne. Parce que s’il tient réellement à continuer l’aventure à San Francisco, il va devoir encore une fois démontrer toute son importance.

Draymond Green et Jordan Poole en 2022 avec Golden State. Crédit: Getty Images

Le joueur de 32 ans dispose d’une option sur la prochaine saison (27 millions). Il pourrait tester le marché en 2024 ou donc dès 2023. Avec d’abord un blason à redorer. "Draymond est dans une très bonne position. Il a une option, ce qui est toujours un avantage pour les joueurs. J’imagine qu’il va faire une saison fantastique. Il y a beaucoup d’enjeux pour lui", concède Bob Myers, le manager général.

On pourrait presque croire qu’il est ironique. Parce que derrière cette déclaration se cache une forme de coup de pression. Si Green veut son argent, il va devoir remettre le bleu de chauffe. Pour l’instant, les Warriors ont fait un choix. Ils ont prolongé Poole pour 123 millions sur quatre ans et Andrew Wiggins pour 103 millions sur la même période. Deux joueurs plus jeunes que lui qui sont amenés à continuer leur progression. Leurs nouveaux contrats placent l’organisation très largement au-dessus du Salary Cap.

En comptant les taxes, le coût de l’effectif devrait flirter avec les 500 millions de dollars. Monstrueux. Ça laisse peu de sous pour l’ancien défenseur de l'année. Mais ça peut lui donner des raisons d’être motivés. Comme souvent, il sera l’une des clés. S’il est impliqué, les Warriors auront tous les atouts pour gagner au moins un titre de plus avec lui. En attendant une éventuelle séparation qui paraît de moins en moins improbable.

Jackpot financier et sportif pour Draymond Green, Andrew Wiggins, Stephen Curry et Klay Thompson, champions NBA 2022 avec les Golden State Warriors Crédit: Quentin Guichard

Cette saison ressemble fortement à une année charnière pour la franchise. Les jeunes vont occuper un rôle plus important et, s’ils ne progressent pas assez vite, le banc pourrait être l’un des rares points faibles de Golden State. La fenêtre pour le titre est encore ouverte, tout dépendra évidemment de la santé de chacun. Il y a la place pour un doublé, ou au moins pour gagner une bague de plus dans les trois ans à venir, avant le déclin inévitable de Curry. Une nouvelle ère s’annonce aux Warriors. Doucement mais sûrement. Et après le pari, voilà le nouveau défi qui en découle : celui de maintenir la dynastie tout en écrivant les nouvelles pages du prochain chapitre de l’Histoire des Warriors.

