Le match : Golden State écrase Minnesota

Ça va beaucoup mieux pour les champions en titre ! Après un départ poussif, avec notamment des résultats catastrophiques à l’extérieur, les Warriors commencent à monter en régime. Ils sont allés s’imposer assez largement sur le parquet des Wolves (137-114) en début de soirée dimanche. Ce succès s'est dessiné dès les premières minutes à l’issue d’un premier quart-temps impressionnant (47-27). Ils ont ensuite géré tout du long en repassant un coup d’accélérateur une fois que leurs adversaires ont recollé à dix longueurs en fin de partie.

"On est dans un bon rythme ces derniers temps. On joue ensemble", remarque Andrew Wiggins, auteur de 17 points contre son ancienne équipe. L’ailier canadien a encore une fois été un soutien précieux pour Stephen Curry, passé pas si loin du triple-double (25 points, 11 rebonds, 8 passes décisives). Klay Thompson a ajouté 21 points et Draymond Green a signé son meilleur match de la saison en cumulant 19 points et 11 caviars. En effet, les Warriors sont sur une bonne dynamique. Ils ont gagné cinq de leurs six derniers matches, et restent sur trois victoires de suite. Du coup, la franchise californienne retrouve un bilan positif (11-10) et elle est repassée à la neuvième place à l’Ouest, à moins de deux victoires du podium.

Le joueur : un match historique pour Ivica Zubac

Avec un rebond de plus, Ivica Zubac aurait marqué encore un peu plus l’Histoire. Mais le pivot croate des Los Angeles Clippers a pris sa sixième faute et il a été contraint de quitter le terrain avant la fin du match. N’empêche que sa performance reste très rare : il a compilé 31 points, 29 rebonds et 3 blocks. Personne n’avait cumulé autant de points, rebonds et contres depuis Kareem Abdul-Jabbar en… 1978. Zubac a complètement dominé la raquette et ses Clippers en ont profité pour s’imposer contre les Pacers (114-100).

Une prestation spéciale et importante en l’absence de Paul George et de Kawhi Leonard. Le jeune homme de 25 ans a tout simplement sorti le meilleur match de sa carrière en convertissant notamment 14 de ses 17 tentatives au tir.

La série : Giannis Antetokounmpo inflige une quatrième défaite de suite aux Mavericks

Si ça va mieux pour Golden State, ça se complique pour Dallas. Les Mavericks ont perdu pour la quatrième fois d’affilée en s’inclinant contre les Bucks la nuit dernière (115-124). Ils n’ont rien pu faire contre Giannis Antetokoumpo, qui a posté 30 points, 11 rebonds et 4 passes décisives. A l'inverse de Dallas, le MVP grec reste sur quatre matches consécutifs à 30 points ou plus. Grayson Allen l’a bien aidé en plantant 25 points à 7 sur 8 derrière la ligne à trois-points dont 7/7 en première période. Luka Doncic a compilé 27 points et 12 passes décisives mais ça n’a pas suffi. Une fois de plus. Les Texans descendent désormais à la onzième place de leur conférence.

La performance : Jaylen Brown assure le relais de Jayson Tatum

Pas de Jayson Tatum mais pas de souci pour les Celtics, qui ont triomphé des Wizards (130-121) pour aller chercher une troisième victoire de rang. Leur deuxième star a pris les commandes de l’attaque : Jaylen Brown a marqué 36 points en 34 minutes. Boston caracole toujours en tête de la ligue avec 16 victoires en 20 matches.

L’image : Ja Morant sort un layup dingue

Encore une action incroyable de Ja Morant, jamais le dernier pour faire le spectacle.

Le meneur des Grizzlies n’a pas seulement produit des highlights à couper le souffle, il a aussi guidé son équipe vers la victoire au Madison Square Garden de New York (127-123) en postant 27 points, 10 rebonds et 14 passes décisives.

Les Français : Killian Hayes toujours aussi tranchant

La belle série continue pour Killian Hayes. Passé proche du triple-double lors du match précédent, le meneur tricolore a confirmé une fois de plus son état de confiance actuel en postant 16 points et 8 passes décisives pour les Pistons. La carrière du jeune homme prend enfin son envol après deux premières saisons délicates.

Rudy Gobert a souffert, à l’image de son équipe très sèchement battue par les Warriors dimanche soir. Il est tout de même passé proche du double-double en finissant avec 9 points et 10 rebonds. Nicolas Batum a joué son rôle habituel de "couteau suisse" en signant 4 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en sortie de banc lors de la victoire des Clippers contre les Pacers.

Tous les scores

Nets - Trail Blazers : 111-97

Timberwolves - Warriors : 114-137

Clippers - Pacers : 114-100

Hawks - Heat : 98-106

Celtics - Wizards : 130-121

Pistons - Cavaliers : 94-102

Magic - Sixers : 103-133

Bucks - Mavericks : 124-115

