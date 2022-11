Le match : Butler et le Heat renversent les Warriors

Quatre matches à l’extérieur pour Golden State et quatre défaites. Pourtant, les Warriors semblaient cette fois bien partis pour décrocher enfin une victoire en dehors de leurs terres. Puis Jimmy Butler en a décidé autrement. L’arrière All-Star du Heat a été le moteur d’un quatrième quart-temps largement à la faveur de Miami et les Floridiens l’ont emporté 116 à 109 contre les champions en titre. Butler a notamment inscrit 5 points de suite dont une action à 3-points pour reprendre l’avantage à un peu moins de deux minutes du buzzer final. Il a terminé avec 23 points, soit une longueur de moins que son coéquipier Max Strus.

Ad

Les Warriors peuvent avoir des regrets. Ils ont mené de 10 points au cours de la deuxième mi-temps. Ils comptaient encore 8 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps avant de marquer seulement 15 points en 12 minutes tout en encaissant 30. Stephen Curry a compilé un triple-double (23 points, 13 rebonds, 13 passes) mais les joueurs de Steve Kerr ont manqué de rigueur et d’attention : 20 ballons perdus, qui ont amené 28 points pour le Heat. Miami et Golden State sont deux grosses équipes en délicatesse sur ce début de saison. Cette victoire devrait donc faire du bien pour la confiance des hommes d’Erik Spoelstra.

NBA C'était inéluctable : Nash n'est plus le coach des Nets IL Y A 14 HEURES

Le joueur : LaVine héroïque dans le money time

Avec ou sans Steve Nash, les résultats ne changent pas pour les Nets. Enfin pour l’instant. Brooklyn a disputé son premier match sans son ancien coach, démis de ses fonctions lundi. Les New-yorkais se sont inclinés contre les Bulls (99-108) en tombant sur un grand Zach LaVine. L’arrière de Chicago a inscrit 20 de ses 29 points dans les 12 dernières minutes. Son équipe l’a emporté 31 à 19 sur le quatrième quart-temps pour repasser devant sur le fil. Jacque Vaughn a coaché des Nets menés par Kevin Durant (32 points) mais donc battus pour la sixième fois en huit rencontres.

La performance : Gilgeous-Alexander porte le Thunder vers un quatrième succès de suite

Plus personne n’arrête Shai Gilgeous-Alexander et la jeune star canadienne ne s’arrête plus de briller. Et du coup, le Thunder n’arrête pas de gagner. Oklahoma City a décroché une quatrième victoire consécutive en battant Orlando la nuit dernière (116-108). La jeune équipe coachée par Mark Daigneault a pourtant compté un déficit de 15 points en seconde période mais elle est remontée sous l’impulsion de SGA, auteur de 34 points dont 13 dans le quatrième quart-temps. Le joueur de 24 ans n’est pas descendu sous le seuil des 24 unités depuis le début de la saison. Il tourne pour l’instant à 31 points et quasiment 7 passes par match. Le Thunder détient désormais un bilan positif avec 4 victoires en 7 rencontres.

L'image : 21 000 points en carrière pour Chris Paul

Un panier comme il en a mis des centaines pour rentrer un peu plus dans l'Histoire de la NBA.

Les Français : Gobert peu utilisé

Nouvelle soirée décevante pour les Timberwolves, battus par les Suns. Rudy Gobert a joué 32 minutes et il n’a tenté… qu’un seul tir (raté). Il a tout de même provoqué des fautes pour finir avec 7 points et 9 rebonds. Pour un différentiel de -14. L’adaptation est encore compliquée à Minneapolis. Soirée un peu plus joyeuse pour Ousmane Dieng, auteur de 8 points et 4 rebonds pour le Thunder.

Tous les scores

Nets - Bulls : 108-99

Heat - Warriors : 116-109

Thunder - Magic : 116-108

Suns - Timberwolves : 116-107

NBA Les Warriors patinent... mais doivent-ils vraiment s'inquiéter ? IL Y A UN JOUR