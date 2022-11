Le match : Une victoire au bout du suspense pour les Lakers

Il y a quelques jours, alors que les Lakers affichaient un zéro pointé dans la colonne victoire, on se demandait si la franchise hollywoodienne pouvait remonter la pente en tirant finalement des conclusions plutôt encourageantes au-delà des résultats. Les petits progrès constatés dans le jeu portent finalement leurs fruits : les joueurs de Darvin Ham ont décroché un deuxième succès consécutif en battant les Pelicans après prolongation mercredi soir (120-117). Ils peuvent remercier Matt Ryan, auteur d’un panier à 3-points miraculeux pour arracher cinq minutes supplémentaires.

Une fois rescapés héroïquement, les Angelenos ont resserré leur défense pour étouffer leurs adversaires tout en s’appuyant sur un Anthony Davis décisif (20 points, 16 rebonds, 4 contres). Zion Williamson (27 points) et ses partenaires n’ont pas su trouver la faille en prolongation. LeBron James a frôlé le triple-double (20 points, 10 rebonds, 8 passes) et Russell Westbrook s’est encore montré à son avantage en sortie de banc (13-7-9). Lonnie Walker IV a fini meilleur marqueur des siens avec 28 unités. C’est une nouvelle victoire qui va faire du bien à l’équipe de Los Angeles. Ce groupe engrange petit à petit de la confiance et ça se sent sur le terrain.

Le joueur : Retour décisif et victorieux pour Garland

Darius Garland n’a joué que 13 minutes au cours des deux premières semaines de compétition en raison d’une vilaine blessure à l’œil contractée dès le premier match de la saison. Sans lui, les Cavaliers ont enchaîné les victoires. Il lui tenait donc à cœur de montrer le potentiel de cette équipe en sa présence. Il n’a pas traîné. Garland a été décisif dès son retour à la compétition en compilant 29 points et 12 passes décisives lors d’un joli succès contre les Celtics (114-113) arraché en prolongation.

La franchise de l’Ohio a remonté un déficit de 15 points sous l’impulsion de son meneur et de Donovan Mitchell (25 points). C’est sur une combinaison entre les deux All-Stars que les Cavaliers ont porté leur avantage à 3 longueurs dans les derniers instants de la partie. Jaylen Brown (30 points) a eu une occasion de donner la victoire aux Celtics mais en vain. C’est la deuxième fois que Cleveland prend le dessus sur Boston cette saison, à chaque fois à l’issue d’une prolongation. Les joueurs de l’Ohio sont les seuls à suivre le rythme des Bucks à l’Est et ils occupent la deuxième place de la Conférence avec 6 victoires en 7 rencontres.

La série : 7 victoires de suite pour Milwaukee

Pour la troisième fois de leur histoire, les Bucks ont débuté la saison avec sept succès consécutifs. Ils ont une nouvelle fois fait forte impression en dominant les Pistons (116-91) la nuit dernière. Avec un Giannis Antetokounmpo encore beaucoup trop puissant et auteur de 32 points, 12 rebonds, 4 passes, 5 interceptions et 2 contres. Les hommes de Mike Budenholzer sont les seuls encore invaincus en NBA et ils doivent gagner le prochain match pour battre le record de franchise.

La performance : Luka Doncic toujours en mode MVP

Les Mavericks n’ont pas gagné sept matches à la suite comme les Bucks mais Luka Doncic vient d’enchaîner sa septième sortie de rang avec 30 points ou plus. Il est le premier joueur depuis Wilt Chamberlain (en 1963) à réaliser pareille performance. Le Slovène a encore inscrit 33 points mercredi soir, tout en délivrant 11 passes décisives à l’occasion de la courte victoire des Mavericks contre le Jazz (103-100). Dallas affiche désormais un bilan positif avec 4 succès en 7 matches.

L’image : Tyler Herro, pour la gagne

Sans Jimmy Butler, Tyler Herro a eu carte blanche pour porter le Heat. Mission réussie avec brio. Le jeune arrière a marqué 26 points (avec 12 rebonds) pour mener Miami à une deuxième victoire de rang, cette fois-ci contre Sacramento (110-107). Il a surtout planté le panier à 3-points pour la gagne à 1,8 seconde du buzzer.

Les Français : Nouvelle petite nuit pour les tricolores

4 points, 3 rebonds et 2 passes pour Nicolas Batum. 3 points pour Evan Fournier, pourtant titulaire à New York. 5 points à 1 sur 5 aux tirs pour Killian Hayes. Et pas de panier pour Theo Maledon avec les Hornets.

Tous les scores

Sixers - Wizards : 111-121

Cavaliers - Celtics : 114-113

Heat - Kings : 110-107

Knicks - Hawks : 99-112

Bulls - Hornets : 106-88

Rockets - Clippers : 101-109

Bucks - Pistons : 116-91

Spurs - Raptors : 100-143

Mavericks - Jazz : 103-100

Trail Blazers - Grizzlies : 106-111

Lakers - Pelicans : 120-117

