Le match : Les Pacers font le hold-up à Los Angeles !

Quelle fin de match ! Et quel braquage des Pacers, vainqueurs des Lakers au buzzer sur un ultime panier à trois-points du rookie Andrew Nembhard (115-116). Une défaite cruelle pour LeBron James et ses partenaires, coupables de s'être relâchés alors qu'ils ont compté jusqu'à 17 points d'avance, à moins de dix minutes du terme de la rencontre, à L.A., ce lundi.

Los Angeles a complètement craqué sur la fin, en subissant le retour d'Indiana quasiment sans réagir. Anthony Davis a pourtant encore une fois été dominant (25 points, 13 rebonds et 6 passes). Russell Westbrook a inscrit 24 points, dont quelques paniers importants en fin de rencontre. Mais il a aussi gâché deux occasions qui auraient pu mettre son équipe à l'abri quasiment pour de bon.

Maladroit tout au long de la partie, LeBron James (21 points) pensait avoir donné la victoire au sien en attaquant le cercle pour finir de près dans les dernières secondes. Les Pacers ont eu une dernière possession et ils n'ont pas trouvé un mais bien deux tirs à trois-points. D'abord Myles Turner, qui a raté, puis Nembhard, bien servi par Tyrese Haliburton (24 points, 14 passes). Le jeune joueur (22 ans) a marqué le panier le plus crucial de sa jeune carrière.

La défaite pourrait laisser des traces sur les Lakers, qui sont passés tout près de décrocher un troisième succès de suite. La formation califonienne reste enlisée dans les profondeurs de la Conférence Ouest.

Le joueur : Kevin Durant sort son plus gros carton de la saison

C’est difficile pour Brooklyn. Les Nets ont gagné deux matches de suite après leur victoire contre le Magic lundi soir (109-102) et ils restent sur six succès au cours des dix derniers matches... Mais c’est presque à chaque fois dans la douleur. Avec un Kevin Durant obligé de multiplier les exploits pour maintenir son équipe hors de l’eau. Il a fallu qu’il plante 45 points pour que les siens prennent le dessus sur l’une des formations les plus faibles de la ligue.

KD a inscrit 19 de ses 24 tentatives. Une démonstration technique d’un joueur décidément au-dessus du lot. Il a aussi fini avec 7 rebonds et 5 passes. Il avait déjà marqué 31 points pour porter les Nets vers la victoire contre les Blazers la veille. Durant s’est montré décisif en claquant 19 points dans le troisième quart-temps, moment où Brooklyn a vraiment creusé l’écart contre Orlando. La franchise new-yorkaise est neuvième à l’Est après s’être stabilisée. En revanche, Ben Simmons a été contraint de quitter ses coéquipiers prématurément, la faute à une gêne au genou.

La performance : Record en carrière pour Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis se sent mieux depuis qu’il est à Washington. Ses statistiques ne sont pas forcément beaucoup plus élevées qu’à Dallas, où il flirtait déjà avec les 20 points par match, mais le Letton paraît beaucoup plus régulier et consistant. Il semble surtout en pleine confiance et ça s’est ressenti la nuit dernière. L’ancien All-Star a allumé la défense fébrile des Timberwolves en postant 41 points. Son nouveau record en carrière !

41 points à 12 sur 18 aux tirs, dont 6 sur 10 derrière l’arc. Il a aussi converti ses 11 lancers-francs. Porzingis affiche des moyennes de 21 points et 8 rebonds à 47% de réussite et 37% à trois-points cette saison. Les Wizards sont septièmes de leur Conférence avec un bilan positif.

L'équipe : Devin Booker exceptionnel contre Sacramento

Les Suns et les Kings ont offert un sacré spectacle aux spectacteurs présents dans la salle, lundi. Un match rythmé et offensif, engagé jusqu'au bout, finalement remporté par Phoenix sur le fil (117-122). Comme souvent, Devin Booker a été l'acteur principal du show. L'arrière All-Star a marqué 44 points (17 sur 28) avec aussi 8 rebonds, 4 passes et 6 interceptions.

C'est sous son impulsion que la franchise de l'Arizona a pris le contrôle de la partie au retour des vestiaires. Il a inscrit 19 points dans le troisième quart-temps. Mais Sacramento ne s'est pas avoué vaincu. Les Californiens sont revenus au score et sont même repassés devant. Damion Lee s'est alors montré décisif en multipliant les paniers lointains dans le money time. Les Suns sont premiers à l'Ouest après avoir gagné leurs quatre derniers matches.

Le retour : Joel Embiid héroïque pour les Sixers

Les Sixers n’ont que peu perdu en l’absence de Joel Embiid mais ils étaient tout de même très heureux de le voir revenir à la compétition une semaine après l’entorse au pied de la superstar. Parce que même s’ils s’en sont bien sortis sans lui, ils n’auraient probablement jamais battu les Hawks (104-101) si le pivot camerounais n’avait pas été dominant dans la peinture. Et héroïque dans les dernières secondes de jeu.

Embiid a inscrit 30 points, dont 7 dans la dernière minute. Il a notamment marqué le panier pour repasser devant à 18 secondes du buzzer. "Sa capacité à prendre le contrôle des matches à la fin est très importante pour nous. Nous aurions même préféré qu’il revienne plus tôt", confie Tobias Harris. En plus de ses 30 points, l’intérieur All-Star a ajouté 8 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 2 blocks. Une performance complète nécessaire pour permettre à Philadelphie de décrocher un troisième succès de suite. La franchise de Pennsylvanie a très bien redressé la barre après son début de saison compliqué. Fort de ses 7 victoires au cours des 10 derniers matches, la voilà cinquième de la Conférence Est.

La série : 5 défaites de suite pour Utah

On se demandait si les dirigeants du Jazz allaient finalement transférer leurs vétérans ou lutter pour un spot de playoffs après leur début de saison surprenant. Les joueurs vont peut-être les aider à prendre cette décision. En effet, Utah est passé de la première à la neuvième place de la Conférence Ouest en à peine une semaine. Lauri Markkanen et ses coéquipiers ont perdu un cinquième match de suite la nuit dernière. Ils se sont inclinés contre les Bulls de DeMar DeRozan (107-114). Ils peuvent encore se reprendre mais ce coup de mou devrait aider le management à continuer le processus de reconstruction entamé pendant l’été.

L’image : Karl-Anthony Towns quitte le terrain sans pouvoir marcher

Grosse frayeur pour les Timberwolves. Battus par les Wizards (142-127), ils ont surtout "perdu" Karl-Anthony Towns. Le pivot All-Star de Minnesota s’est blessé à la jambe alors qu’il courait pour revenir en défense. Une blessure sans contact est très souvent mauvais signe. Mais l’optimiste serait pour l’instant de rigueur en attendant que le joueur passe une IRM.

Le panier : Un fan des Lakers gagne 75 000 dollars avec ce tir

75 000 dollars, ça rajoute du beurre dans les épinards, comme on dit.

Les Français : Rudy Gobert reçu 7 sur 7

Rudy Gobert a inscrit 19 points sans rater le moindre tir lundi soir. 7 sur 7, et même 5 sur 5 aux lancers-francs. Avec en plus 7 rebonds. Mais ses passages sur le terrain n’ont pas forcément profité aux Wolves puisqu’il a fini avec un différentiel de -22 en 29 minutes et Minnesota a donc perdu contre Washington. Theo Maledon était titulaire pour les Hornets et il a fait ce qu’il a pu lors de la très large défaite de Charlotte contre les Celtics (35 points d’écart). Le jeune tricolore a marqué 11 points en ratant 9 de ses 13 tentatives mais il a tout de même distribué 8 passes décisives tout en prenant 4 rebonds et en chipant 3 ballons.

Tous les scores

Lakers - Pacers : 115-116

Sixers - Hawks : 104-101

Wizards - Timberwolves : 142-127

Celtics - Hornets : 140-105

Nets - Magic : 109-102

Raptors - Cavaliers : 100-88

Pelicans - Thunder : 105-101

Nuggets - Rockets : 129-113

Jazz - Bulls : 107-114

Kings - Suns : 117-122

