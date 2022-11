Les Sixers se sont fait prendre la main dans le pot de confiture, le couperet est tombé ce lundi. La franchise de Philadelphie sera privée de ses seconds tours de draft lors des éditions 2023 et 2024. La raison ? Elle a pris contact avec deux de ses recrues de l'été, P.J. Tucker et Danuel House Jr. avant la date autorisée.

"L'annulation de ces deux choix de draft reflète les conclusions d'une enquête portant sur les 76ers, ayant établi qu'ils ont engagé des discussions avec deux joueurs, P.J. Tucker et Danuel House Jr., avant la date à laquelle ces discussions étaient autorisées" a fait savoir la NBA dans un communiqué. Les Milwaukee Bucks avaient déjà été sanctionnés de manière similaire pour avoir tenté de recruter Bogdan Bogdanovic hors des clous. Le Heat et les Bulls également pour les signatures de Kyle Lowri et Lonzo Ball.

