La fin de série : San Antonio gagne enfin

Après onze défaites de rang, les Spurs ont enfin trouvé la clé. Dans un match opposant les deux dernières équipes de la Conférence Ouest, Keldon Johnson a marqué 32 points pour donner la victoire à San Antonio contre les Rockets de Houston (118-109). Les coéquipiers de Tre Jones (26 points) ont pris leur envol en fin de troisième quart-temps.

Ad

NBA Le Jazz, toujours plus dominant, toujours plus surprenant 20/11/2022 À 08:46

Le match : Denver s'impose au bout du suspense à Portland

Dans un match de grande qualité à Portland, Jamal Murray a libéré Denver à moins d'une seconde du buzzer grâce à un tir a trois points donnant la victoire aux siens121-120 sur les Trail Blazers. Les Nuggets mettent fin à une série de trois défaites consécutives. Ils ont pu compter sur Nikola Jokic (33 points, 10 rebonds et neuf passes), Murray ajoutant 21 points.

Ils ont démarré le quatrième quart-temps par une série de 14-5 pour effacer un déficit de 10 points, puis le match est resté sur le fil du rasoir jusqu'à la fin. Les effort du meneur de Portland Damian Lillard (40 points, 9 tirs à 3 points sur 17, 12 passes décisives) n'ont pas suffi.

Le duo : Adebayo et Butler portent le Heat

En grande forme tous les deux, l'intérieur Bam Adebayo, 31 points et 10 rebonds, et Jimmy Butler, 26 points, ont permis au Heat de Miami de battre les Clippers de Los Angeles 115-110. Adebayo a réussi 14 tirs sur 21 et fait quatre passes, alors que Butler, six fois All-Star, a ajouté huit rebonds, cinq passes et quatre interceptions tout en marquant les huit derniers points du Heat.

Ce résultat vient à point pour Miami, après deux défaites consécutives, et lui permet d'afficher un bilan provisoire de 12 victoires et 14 défaites, à la 10e place de la Conférence Est. Les Clippers, emmenés par Paul George (29 points, huit rebonds et sept passes) sont tombés à 14-13, neuvièmes de la Conférence Ouest.

NBA Blessure et mutisme : Leonard, est-ce reparti pour un mauvais tour ? 02/11/2022 À 11:09