Six mois en arrière, en avril dernier, Nicolas Batum donnait déjà le ton de l’exercice à venir pour les Clippers en expliquant son forfait pour l’Eurobasket 2022 avec l’équipe de France : "J’ai galéré physiquement cette année et je sais qu'il y a une énorme saison qui m'attend avec Los Angeles l’an prochain, parce qu'on va jouer pour aller au bout. C'est peut-être ma seule chance où j'ai l'opportunité de pouvoir faire ça." Le vétéran français n’a sans doute jamais été aussi près de lutter pour une bague de champion NBA. Parce que c’est l’objectif annoncé par l’autre franchise hollywoodienne.

Oui, c’est une saison charnière. Mais pas seulement pour Batum. Ça l’est aussi pour Kawhi Leonard – de retour après plus d’un an loin des terrains – pour Paul George ainsi que pour toute l’organisation depuis la mise en place du projet à l’arrivée des deux All-Stars en 2019.

Une saison déjà décisive pour les Clippers

Oui, c’est déjà la quatrième saison pour le tandem qui devait enfin mener les Clippers, une équipe raillée pendant plus de 30 ans, au sommet de la ligue. C’est peut-être l’année ou jamais. Les contrats des deux meilleurs joueurs arrivent à expiration en 2025, avec même la possibilité de tester le marché dès 2024. Ils ont chacun passé la trentaine et leurs corps semblent parfois déjà usés par les nombreuses blessures qui se sont accumulées.

La fenêtre de tir se referme petit à petit et, pour l’instant, ils ont déçu. Ils sont sortis par la petite porte, éliminés par les Nuggets, dans la bulle en 2020. Ils avaient l’air de pouvoir aller au bout en 2021 mais Leonard s’est déchiré les ligaments du genou au second tour, laissant sa formation orpheline de sa superstar en finales de Conférence. Sans lui et quasiment sans PG (31 matches disputés l’an passé), les Californiens ont tout de même fini huitièmes à l’Ouest en gagnant 42 matches la saison dernière. Le tout avant d’être éliminés au cours du play-in. "C’est notre quatrième année. J’ai le sentiment que c’est passé vraiment vite entre la saison COVID et celle que je n’ai pas joué. Mais j’ai aussi l’impression que l’équipe a progressé à chaque fois donc on espère pouvoir passer un nouveau cap", avoue Leonard.

Et si c’était enfin la bonne ? Sur le papier, la franchise a des arguments. Elle dispose de la rotation la plus profonde de la ligue avec des postes doublés, voire triplés. L’effectif est truffé de joueurs d’expérience au profil recherché par les candidats au titre, à savoir des basketteurs polyvalents capables de briller des deux côtés du parquet. Les Clippers sont parmi les plus adroits de la NBA à trois-points – l’arme absolue du basket moderne – et ils ont plusieurs stoppeurs susceptibles de se coltiner les meilleurs attaquants du monde sur les ailes. Kawhi Leonard et Paul George sont déjà spécialistes en la matière. Mais derrière eux, on retrouve aussi Batum, Marcus Morris, Robert Covington, Terance Mann. Norman Powell est un scoreur de complément idéal et Luke Kennard une gâchette derrière l’arc.

Une bonne année... mais surtout la santé

Puis il y a une forme de continuité, aussi. Tyronn Lue, lui aussi souvent raillé, s’est imposé comme l’un des meilleurs techniciens du circuit. Les GM le considèrent par exemple comme le coach le plus talentueux pour s’ajuster en cours de match. Son staff est quasiment inchangé. L’effectif, en plus d’être complet, se connaît bien. Ce sont des atouts majeurs dans la conquête d’un titre. L.A. est un peu plus faible sur les postes de pivot – avec un Ivica Zubac un peu esseulé dans la peinture – et de meneur, où John Wall et Reggie Jackson se partageront le temps de jeu et les responsabilités. Aucun des deux n’est vraiment un pur général des parquets. Mais c’est de toute façon Leonard qui sera principalement en charge de la création.

Ce qu’il pourrait manquer, éventuellement, c’est d’un leader. Ou tout simplement… d’un peu de chance ? "Nous sommes excités pour la saison à venir. Et si nous restons en bonne santé, nous aurons une chance d’aller au bout", estime Lue. Il n’a pas tort. Le facteur santé est gigantesque en NBA et encore plus aux Clippers. Les principaux éléments de l’effectif sont sujets aux blessures. Cette équipe est forte mais, au final, on n'a toujours pas eu vraiment le sentiment de pouvoir la jauger à pleine puissance.

En attendant, la franchise s’est affirmée. Elle a bouclé 11 saisons de suite avec un bilan supérieur ou égal à 50% de victoires. Ça fait un moment que c’est l’équipe phare de Los Angeles. Mais même durant cette période de domination locale, les Lakers, qu'ils affrontent ce jeudi soir, ont eu le temps d’aller chercher une bague (en 2020) tandis que les Clippers sont encore bredouilles. "Notre but est de gagner un titre. Pas seulement cette année mais aussi celle d’après et celle encore après. Nous voulons gagner. Et pas qu’une fois. On doit continuer à prendre de bonnes habitudes, des habitudes de champions, et je pense que ça viendra un jour pour nous", remarque Tyronn Lue. Un jour, peut-être. Qui sait.

