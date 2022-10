Le match : Luka Doncic terrasse les Nets avec un énorme triple-double

Ja Morant et Desmond Bane se sont régalés en inscrivant 38 points chacun contre Brooklyn. Giannis Antetokounmpo s’est baladé dans la raquette pour finir avec 43 pions sur la tête des Nets. C’était au tour de Luka Doncic la nuit dernière. Le Slovène a été tout simplement monstrueux : 41 points, 11 rebonds et 14 passes. Une performance digne d’un MVP pour mener les Mavericks à la victoire après prolongation (129-125). De quoi éclipser les 39 points de Kyrie Irving et les 37 de Kevin Durant. Les deux superstars de l’équipe new-yorkaise ont fait des cartons lors de ces duels au sommet mais elles sont finalement à chaque fois tombées sur un adversaire encore plus prolifique.

Doncic a été le plus fort en prolongation avec par exemple deux passes décisives qui ont mené à deux tirs primés de Maxi Kleber et Reggie Bullock. Il a aussi ajouté deux paniers à son compteur personnel. Il a passé la rencontre à créer des opportunités pour ses coéquipiers et pour lui-même en agressant la raquette des Nets, là où leur défense est la plus friable. Et ça a fini par payer. Les Mavericks ont planté 20 paniers à 3-points sur la partie. Une nouvelle défaite malheureuse pour Brooklyn, qui a perdu 4 de ses 5 premiers matches.

Le joueur : Klay Thompson rebondit contre le Heat

Il aurait été plus indiqué de choisir Stephen Curry, auteur de 33 points et 9 passes décisives et moteur de Golden State lors de la victoire contre Miami (123-110). Mais sa performance n’est pas vraiment une surprise. En revanche, il semble intéressant de noter que Klay Thompson s’est illustré après quelques sorties délicates. Expulsé lors du dernier match, frustré par son temps de jeu et par sa maladresse, l’ancien All-Star a inscrit 19 points. Son plus haut total cette saison. Il a raté des tirs (6 sur 19) mais il a tout de même planté 5 paniers à 3-points dont certains cruciaux dans le money time. Une belle réaction de la part du quadruple champion NBA.

La performance : Le Thunder s’offre les Clippers… encore une fois

Oklahoma City n’a gagné que deux de ses cinq premiers matches. Et à chaque fois contre le même adversaire. Déjà vainqueur des Clippers lors de la rencontre précédente, le Thunder a remis ça la nuit dernière (118-110). Shai Gilgeous-Alexander a encore une fois été l’un des principaux artisans de ce succès avec 24 points. Lu Dort l’a bien épaulé avec 21 points et une grosse défense sur Paul George tout au long de la partie. Les deux équipes affichent désormais le même bilan : 2-3.

Les Français : Nicolas Batum en couteau suisse

Revenu à son rôle de joueur du banc après avoir été titulaire au match précédent, Nicolas Batum a essayé d’aider les Clippers comme il le pouvait en compilant 7 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 blocks. Son adversaire et compatriote Ousmane Dieng a fini avec 2 points.

Tous les scores

Nets - Mavericks : 125-129

Warriors - Heat : 123-110

Kings - Grizzlies : 110-125

Thunder - Clippers : 118-110

