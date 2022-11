Le joueur : Triple-double de Luka Doncic contre Golden State, Dallas sort la tête de l’eau

Après quatre défaites de suite, les Mavericks se sont tournés vers leur sauveur habituel pour les sortir de cette spirale négative. Et Luka Doncic, le messie en question, ne les a pas déçus. Le Slovène s’est surpassé, compilant ainsi 41 points, 12 rebonds et 12 passes pour offrir la victoire à son équipe contre les Warriors (116-113). Il a notamment pris le dessus sur Stephen Curry, auteur de 32 points, 5 rebonds et 5 passes, dans la nuit de mardi à mercredi (heure française) à Dallas.

Comme depuis le début de la saison, Doncic a dirigé le jeu des Mavs d’une main de maître. Il a été à l’origine de la plupart des temps fort de son équipe, dont un 7-0 important au cours du quatrième quart-temps, alors que les Warriors venaient de reprendre l’avantage (96-100). Les deux formations se sont rendus les coups – six changements de leader au tableau d’affichage en 12 minutes – jusqu’à ce que Tim Hardaway Jr porte l’estocade à un peu moins de 2 minutes de la sirène. Sur un service de Doncic, évidemment. L’ancien prodige du Real Madrid a compilé son 5e triple-double de la saison et le 51e de sa jeune carrière NBA.

Le match : Les Clippers écœurent les Blazers dans le money time malgré les 37 points de Simons

Quand les superstars (Lillard, George, Leonard) ne sont pas là, les Clippers et les Blazers ont d’autres joueurs capables de hausser leur niveau de jeu. Le jeune Anfernee Simons a une nouvelle fois fait sensation en claquant 37 points avec notamment 9 paniers primés. Mais cette performance n’a pas suffi contre des Angelenos héroïques et combatifs, revenus de très loin pour finalement l’emporter en déplacement, à l’issue d’un quatrième quart-temps largement en leur faveur (112-118).

L.A. a compté jusqu’à 18 points de retard en deuxième mi-temps mais les joueurs de Tyronn Lue ont dominé le money time (17-36) en s’appuyant sur la réussite insolente de Norman Powell (32 points à 10 sur 16 aux tirs, 22 dans l'ultime période). Ils ont repris l’avantage sur un trois-points de Nicolas Batum à 2 minutes 37 du buzzer et ils n’ont plus été rejoints ensuite. La défaite risque de laisser un goût amer aux Blazers, qui restent sur sept revers au cours des dix derniers matches. Les Clippers sont eux dans le "Top 5" à l’Ouest, malgré l’absence de leurs deux meilleurs joueurs.

La performance : Julius Randle réussit son meilleur match de la saison

Soirée facile pour les Knicks, larges vainqueurs des Pistons à Detroit (110-140). Julius Randle a donné le ton en se montrant très agressif en attaque. Ses coéquipiers l’ont alimenté en ballons et l’intérieur All-Star a sorti la performance la plus productive de sa saison avec 36 points à 14 sur 24 au tir, auxquels s’ajoutent 7 rebonds et 5 passes décisives.

Les Français : Nicolas Batum décisif pour les Clippers

La ligne de statistique de Nicolas Batum ne fait pas sauter au plafond – 3 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres – mais l’international tricolore a été très précieux pour les Clippers la nuit dernière. Son seul panier de la partie est donc celui qui a donné l'avantage aux siens à un peu moins de 3 minutes du buzzer. Il a aussi très bien défendu sur Anfernee Simons, muselé par le vétéran dans le money time. Son compatriote et coéquipier Moussa Diabaté a fini avec 3 points et 4 rebonds.

Les Pistons ont pris une belle claque contre les Knicks mais Killian Hayes a enchaîné un troisième match à plus de 10 points. Le jeune meneur français a fini avec 11 unités mais aussi 6 passes décisives et 3 interceptions en 26 minutes, sans perdre un ballon.

Tous les scores

Pistons - Knicks : 110-140

Mavericks - Warriors : 116-113

Trail Blazers - Clippers : 112-118

