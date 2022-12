Le joueur : Nikola Jokic martyrise les Wizards

Nikola Jokic peut-il aller chercher un troisième trophée de MVP consécutif ? L’hypothèse paraît très peu probable déjà parce que les votants seront sûrement tentés de nommer un autre joueur que le pivot serbe. Jayson Tatum a sans doute pris un peu d’avance dans cette course à la plus haute récompense individuelle mais il ne faudrait pas enterrer complètement la superstar des Nuggets. Jokic enchaîne les performances de très haut niveau tout en portant sa franchise sur ses épaules. Denver a battu Washington mercredi soir (141-128) avec une nouvelle prestation exceptionnelle de son joueur clé.

Le "Joker" a compilé 43 points, quasiment sans rater (17 sur 20 aux tirs), 14 rebonds, 8 passes et 5 interceptions. Il a aussi perdu 8 ballons mais ça paraît dérisoire vu le chantier abattu par l’intérieur All-Star. Le tout en… 33 minutes. Impressionnant. Les Nuggets sont troisièmes à l’Ouest et ils ne sont qu’à une victoire de la première place. Pas de doute, Jokic est clairement dans la discussion pour le MVP.

Soirée délicate pour les champions en titre, qui se sont inclinés contre les Pacers (119-125), concédant ainsi un quatrième revers au cours des cinq derniers matches. Déjà privés de Klay Thompson et d’Andrew Wiggins, les Warriors ont perdu Stephen Curry en cours de route. Peut-être pour un petit moment. Le double-MVP a fait un carton (38 points) mais il a été contraint de quitter ses coéquipiers prématurément après s’être blessé à l’épaule.

Curry a rejoint le vestiaire à deux minutes de la fin du troisième quart-temps, quand Golden State revenait au score après une première mi-temps largement à l’avantage d’Indiana. Tyrese Haliburton (29 points) et les siens ont marqué 47 points dans le deuxième QT et ont réussi à tenir pour finalement l’emporter. Stephen Curry va de son côté devoir passer une IRM pour déterminer la gravité exacte de sa blessure et donc sa durée d’indisponibilité.

La série : 5 victoires de suite pour les Knicks !

Les choix de Tom Thibodeau semblent payer. Le coach a décidé de se passer des services de plusieurs vétérans confirmés comme Evan Fournier et Derrick Rose ou encore du jeune Cam Reddish. Et ça a donc l’air de marcher. L’équipe new-yorkaise tourne bien en ce moment et elle vient de décrocher sa cinquième victoire consécutive en battant Chicago après prolongation (128-120) la nuit dernière. Julius Randle a inscrit 31 points et Jalen Brunson en a ajouté 30 en plus du panier primé pour la gagne. Les Knicks sont sixièmes à l’Est.

La performance : Damian Lillard enchaîne avec un autre carton

Auteur de 38 points lors de sa dernière sortie sur les parquets, Damian Lillard a continué sur sa lancée mercredi soir. Il a claqué 37 points cette fois-ci, une nouvelle fois en se montrant très efficace (14 sur 23 aux tirs). Dans son sillage, les Blazers se sont imposés contre les Spurs (128-112). Leur troisième victoire de suite. La franchise de l’Oregon va beaucoup mieux depuis que son meneur All-Star est revenu de blessure. Elle occupe la quatrième place à l’Ouest.

Le duel : Donovan Mitchell prend le dessus sur Luka Doncic

Donovan Mitchell avait une revanche à prendre sur Luka Doncic. La dernière fois que les deux All-Stars se sont affrontés, les Mavericks ont éliminé le Jazz en playoffs. Mitchell porte désormais la tunique des Cavaliers, franchise dont il est le leader avec à ses côtés une équipe jeune, ambitieuse et talentueuse. Ses coéquipiers ont suivi son exemple la nuit dernière et Cleveland a battu Dallas (105-90). Les joueurs de l’Ohio ont passé un 17-0 en première mi-temps pour prendre le large.

Mitchell a fini avec 34 points, 4 unités de plus que Doncic. Il a aussi été plus adroit (13 sur 20 aux tirs contre 9 sur 23). Les Cavaliers restent sur le podium de la Conférence Est.

L’action : Tyler Herro achève le Thunder

Gros match pour Tyler Herro. En plus d’avoir planté 35 points, avec notamment 9 paniers lointains, un nouveau record personnel, le jeune arrière du Heat a aussi donné la victoire à son équipe contre le Thunder (110-108) en inscrivant le tir pour la gagne à 5 secondes du buzzer.

Les Français : Killian Hayes sort l’un des meilleurs matches de sa carrière

Un petit point. Il manquait un petit point pour que Killian Hayes égale son record en carrière. Un panier pour le dépasser. Mais le jeune meneur français a tout de même délivré une performance référence – et décisive ! – en compilant 25 points, 7 rebonds et 8 passes tout en contribuant fortement à la victoire des Pistons contre les Hornets (141-134) après prolongation. Hayes a notamment inscrit 5 paniers à trois-points, dont un qui a mis Detroit à l’abri en OT. Une prestation de qualité qui confirme sa confiance actuelle et ses progrès encourageants depuis son passage dans le cinq majeur des Pistons il y a quelques semaines.

Très belle performance aussi de Nicolas Batum le jour de son 34e anniversaire. L’ailier des Clippers a inscrit 13 points en plus de ses 7 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Titularisé en deuxième mi-temps, il a contribué à la victoire de Los Angeles contre Minnesota. Son compatriote Rudy Gobert a cumulé 13 points et 11 rebonds pour les Timberwolves.

Tous les scores

Hornets - Pistons : 134-141

Pacers - Warriors : 125-119

Magic - Hawks : 135-124

Raptors - Kings : 123-124

Bulls - Knicks : 120-128

Thunder - Heat : 108-110

Spurs - Trail Blazers : 112-128

Mavericks - Cavaliers : 90-105

Nuggets - Wizards : 141-128

