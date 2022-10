Les dunks, il sait faire. Les rebonds, c'est son affaire. Mais Rudy Gobert a élargi sa palette cette nuit pour son premier match sous le maillot des Wolves. Lors de la victoire face au Thunder (115-108), l'intérieur français a ajouté à ses 23 points et 16 rebonds une action digne des plus meilleurs meneurs de la Ligue : une interception et un flotteur sur la ligne des trois points. Tout ça sur le buzzer du troisième quart-temps. Autant prévenir tout de suite les fans des Wolves : qu'ils ne s'habituent pas trop à ce genre de coup de génie de leur Frenchy...

Ad

NBA 23 points, 16 rebonds : Gobert, une première pleine de promesses IL Y A 2 HEURES

NBA Le secret des Warriors ? "Kerr nous a donné l'exemple du Barça et son tiki-taka" IL Y A 15 HEURES