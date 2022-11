Le match : Brooklyn s’impose à Portland sur le fil

Après deux prestations défensives catastrophiques, les Nets se sont repris en main la nuit dernière. Et ils se sont même imposés sur le parquet des Blazers (109-107), pourtant premiers à l’Ouest, grâce à une claquette libératrice de Royce O’Neale à sept dixièmes du buzzer !

O’Neale a remis dans le panier une tentative ratée par Kevin Durant. Mais avant de manquer ce potentiel ballon pour la gagne, KD a encore une fois été excellent. Il a inscrit 35 points tout en prenant 8 rebonds. Mais il a surtout été bien entouré. Yuri Watanabe est sorti du banc pour inscrire 20 points avec 5 paniers lointains. Ben Simmons a aussi été très bon ! L’Australien a cumulé 15 points, 12 rebonds et 7 passes. De très loin son meilleur match de la saison. Peut-être le signe que ça va mieux pour lui. Cette rencontre devrait lui servir de déclic.

Les Nets ont su tenir bon contre Damian Lillard, auteur de 25 points mais à 8 sur 24 aux tirs. C’est en défense que les joueurs de Jacque Vaughn ont fait la différence dans le troisième quart-temps pour prendre le contrôle de la partie. Ils ont ensuite résisté aux assauts répétés des Blazers dans les dernières minutes. Jusuf Nurkic a tout de même égalisé dans les toutes dernières secondes, avant que Royce O’Neale achève Portland in-extremis.

Le joueur : Kawhi Leonard a rejoué !

Absent depuis plusieurs semaines après n’avoir disputé que deux rencontres cette saison, Kawhi Leonard a finalement retrouvé les parquets jeudi soir. Titulaire, l’ailier All-Star a joué 25 minutes lors de la victoire des Los Angeles Clippers contre les Detroit Pistons (96-91). Il était évidemment rouillé. Il a terminé avec 6 points à 2 sur 8 aux tirs, en ajoutant tout de même 5 rebonds et 4 passes. Il a aussi fini avec le meilleur différentiel de la partie, +26, sans doute le signe que sa présence booste le moral de ses partenaires.

Mais l’essentiel reste d’abord le fait qu’il ait pu reprendre la compétition. Leonard sort d’une saison blanche et le mystère restait entier entour de son état de santé. Il faut maintenant qu’il puisse enchaîner les matches et retrouver petit à petit son rythme. S’il y parvient, il faudra compter sur les Clippers en fin de saison.

La série : Cinquième victoire de suite pour les Kings

Sacramento est l’équipe du moment à l’Ouest ! Battus coup sur coup sur deux décisions arbitrales litigieuses il y a dix jours, les Kings n’ont plus perdu depuis. Révoltés, ils viennent d’enchaîner cinq succès consécutifs en faisant forte impression, notamment en attaque. Auteurs de 153 points contre les Nets cette semaine, ils ont passé 130 points aux Spurs jeudi soir (130-112).

De’Aaron Fox a donné le ton en compilant 28 points et 8 passes décisives. Sous son impulsion et celle de Malik Monk (26 points), les Californiens ont passé 37 pions dans le premier quart-temps et 41 dans le quatrième. Suffisant pour faire plier la jeune équipe de San Antonio. Les Kings affichent désormais un bilan de 8 victoires en 14 matches et ils continuent de remonter au classement après avoir très mal débuté la saison.

L'image : L'énorme dunk de Jeremy Sochan sur Domantas Sabonis

Plus un lancer de ballon qu'un vrai dunk mais ça reste très spectaculaire.

Le Français : Nicolas Batum discret

Excellent lors du dernier match de Los Angeles, Nicolas Batum n’a pas marqué du tout jeudi. 14 minutes, 0 point et 3 rebonds. Un soir sans. Killian Hayes a fait un tout petit mieux en postant 5 points, 3 rebonds, 3 interceptions et 2 blocks mais il a manqué 7 de ses 8 tentatives.

Tous les scores

Blazers - Nets : 107-109

Kings - Spurs : 130-112

Clippers - Pistons : 96-91

