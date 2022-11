Le match : Simmons de retour à Philadelphie, les Nets battus par l’équipe C des Sixers

C’est sous les huées que Ben Simmons a été accueilli pour la première fois à Philadelphie depuis son transfert en cours de saison dernière. L’Australien a aussi été copieusement sifflé à chaque fois qu’il a touché le ballon. Ça ne l’a pas empêché de confirmer sa montée en puissance en postant 11 points, 7 rebonds et 11 passes décisives… mais sa performance n’a pas non plus empêché les Nets de s’incliner contre une équipe des Sixers pourtant fortement diminuée (106-115). La franchise de Pennsylvanie l’a emporté malgré les absences de Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey. Soit les trois meilleurs marqueurs de l’équipe.

Tobias Harris, 24 points, et De’Anthony Melton, 22, ont pris le relais. Le cinq remanié des Sixers a pris le dessus sur les trois stars des Nets. Kevin Durant est même descendu sous les 26 points pour la première fois de la saison ! Il n’a pourtant pas manqué d’adresse (20 points à 9 sur 14) mais plutôt d’agressivité. Kyrie Irving a inscrit 23 points. Simmons n’a marqué que 2 points en deuxième mi-temps et 0 dans le quatrième quart-temps, qu’il a traversé comme une ombre. Un peu à l’image de son équipe. Mais au moins, cette épreuve douloureuse reste derrière lui et le premier choix de la draft 2016 peut maintenant continuer à aller de l’avant.

Le joueur : De’Aaron Fox mène les Kings à une septième victoire de suite

Même le retour express de Ja Morant, pourtant annoncé indisponible pour quelques semaines, n’a pas suffi à stopper des Kings lancés sur une sacrée dynamique. Sacramento a battu Memphis (113-109) malgré les 34 points et 6 passes du meneur All-Star, décrochant ains sa septième victoire consécutive. L’équipe californienne s’est laissée porter par son propre chef de file, De’Aaron Fox. Excellent depuis le début de la saison et récemment élu joueur de la semaine, ce dernier a compilé 32 points, 8 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Harrison Barnes a ajouté 26 points. Morant a ramené les Grizzlies à une petite longueur dans les dernières secondes (109-108) mais il a ensuite manqué les lancers décisifs.

La performance : Anthony Davis monstrueux mais les Lakers battus

Les Lakers sont finalement tombés après trois victoires de suite. Ils ont perdu contre des Suns (105-115) de Devin Booker et Mikal Bridges. Anthony Davis a encore une fois été très productif pour Los Angeles. Revenu à son meilleur niveau depuis quelques jours, l'intérieur All-Star a cumulé 37 points, 21 rebonds, 5 interceptions et 5 contres. Dans l'attente du retour de LeBron James, cette enchaînement de bonnes performances - c'est un euphémisme - d'AD reste une bonne nouvelle pour Los Angeles.

La surprise : Les Pistons font tomber Jokic et les Nuggets

De retour sur les parquets près 3 matches d’absence (Cvid-19), Nikola Jokic a flirté avec le triple-double (31 points, 10 rebonds, 9 passes), mais ses Nuggets ont perdu de justesse contre les Pistons (108-110). Detroit a passé un 11-1 en début de quatrième quart-temps pour étendre son avance. Denver est revenu au contact mais sans repasser devant. C’est seulement la quatrième victoire de la saison pour la franchise du Michigan.

L'image : Simmons hué

Dans l'ensemble, les fans des Sixers sont restés bon enfant avec Ben Simmons, l'un de leurs anciens chouchous, mais ils l'ont sifflé et hué toute la soirée. Le joueur a dit après coup qu'il s'attendait à pire, ce qui laisse la porte ouverte à un traitement un peu plus féroce du public lors de sa prochaine venue à Philadelphie.

Les Français : Killian Hayes proche du double-double

Maladroit aux tirs (3 sur 9), Killian Hayes a compensé en distribuant 9 passes décisives lors de la victoire des Pistons contre les Nuggets. Il a aussi marqué 9 points. Le jeune meneur est toujours titulaire à Detroit et il devrait l’être encore un moment puisque Cade Cunningham, blessé, pourrait manquer toute la saison.

