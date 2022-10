Les Français : Rudy Gobert dominateur pour sa première avec les Wolves !

Les Timberwolves ont fait le pari d’aligner deux intérieurs All-Stars simultanément sur le terrain cette saison. Une expérience de plus en plus rare en NBA. Transféré par le Jazz pendant l’intersaison, Rudy Gobert est donc venu se mêler à Karl-Anthony Towns mais aussi Anthony Edwards et D’Angelo Russell. Le pivot français s’est illustré dès sa première officielle avec sa nouvelle équipe. Alors que KAT (12 points, 2 sur 10) et Edwards (11, 4 sur 17) sont passés à côté, Gobert a été le moteur de Minnesota et le principal artisan de la victoire contre Oklahoma City (115-108) en finissant avec 23 points et 16 rebonds au compteur.

Il a été particulièrement décisif en interceptant par exemple un ballon avant d’égaliser à 87 partout au buzzer du troisième quart-temps. C’est aussi lui qui a redonné l’avantage aux Timberwolves en dunkant sur Josh Giddey quelques minutes plus tard. En face, Ousmane Dieng s’est montré très discret pour sa toute première en NBA avec le Thunder (0 point en 9 minutes). Killian Hayes a manqué de réussite avec les Pistons (1 sur 8) mais il a compilé 3 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions en sortie de banc. Evan Fournier a marqué 14 points pour les Knicks mais il a raté le trois-points pour arracher une deuxième prolongation.

Le match : Les Suns renversent les Mavericks sur le fil

Le plus beau choc de cette deuxième soirée NBA a tenu ses promesses. La ligue a opposé deux équipes qui se sont rencontrées lors des derniers playoffs, Dallas et Phoenix. Le début d’une éventuelle rivalité entre les deux franchises. Battus en sept manches en s’écroulant en fin de série, les Suns ont pris leur revanche, en partie, en battant les Mavericks mercredi soir (107-105). Un match plein de suspense et de rebondissement avec un panier pour la gagne de la recrue Damion Lee. Luka Doncic, auteur de 35 points, a eu l’occasion de donner la victoire aux siens mais son ultime tentative à neuf mètres de la ligne a échoué sur le cercle.

Les Suns ont réussi un comeback tardif en remontant une dizaine de points d’écart dans le dernier quart-temps. Christian Wood (25 points) a pourtant fait le plus dur pour Dallas en inscrivant 16 pions de suite pour mettre son équipe au contrôle (80-93). Lee et Devin Booker (28 points) se sont montrés décisifs pour ramener les Suns malgré la sortie de Chris Paul. Une sacrée manière d’entamer la saison pour Phoenix.

Le joueur : Ja Morant décisif pour les Grizzlies

Considéré comme beaucoup comme un potentiel candidat au MVP cette saison, Ja Morant a entamé sa campagne de la meilleure des manières en claquant 34 points en plus de ses 9 passes décisives. Une performance de haut rang qui a permis aux Grizzlies de l’emporter contre les Knicks après prolongation (115-112). Agressif vers le cercle, le jeune meneur a connu du déchet (11 sur 24 aux tirs, 6 balles perdues) mais il a souvent fait la différence balle en main. L’essentiel est là avec cette première victoire.

La performance : DeMar DeRozan, premier carton de la saison

Chicago a débuté sa saison avec un choc contre Miami. Et les Bulls ont frappé fort en allant s’imposer à l’extérieur (116-108). Ils peuvent remercier DeMar DeRozan. Le vétéran a repris sur les mêmes bases que l’an dernier en inscrivant 28 de ses 37 points en deuxième mi-temps pour guider les siens vers ce succès intéressant. Il a notamment converti 14 de ses 22 tentatives tout en ajoutant 6 rebonds et 9 passes. Très propre.

Le comeback : Zion Williamson revient, New Orleans écrase Brooklyn

Pas question d’y aller doucement. Après un an d’absence, Zion Williamson a repris place sur les parquets pour les Pelicans. Et quel retour ! C’est sous impulsion que New Orleans n’a fait qu’une bouchée de Brooklyn (130-108) en dominant physiquement sous le cercle. Williamson a posé de gros problèmes à Ben Simmons (4 points, 5 rebonds, 5 passes) – un autre revenant ! – et aux intérieurs des Nets. Plus fort, plus vif, il a accumulé 25 points, 9 rebonds, 3 passes et 4 interceptions. Les Pelicans débutent donc avec une belle victoire. Ce sera une équipe à suivre avec attention à l’Ouest.

Le rookie : Paolo Banchero brille d’entrée

Paolo Banchero a lancé sa carrière en rejoignant Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James dans les livres d’histoire. Il est avec les deux légendes le seul premier choix de draft à avoir compilé au moins 25 points, 5 rebonds et 5 passes pour ses grands débuts en NBA. La nouvelle star du Magic a fini avec 27-9-5 au compteur tout en ajoutant 2 blocks. En revanche, sa performance n’a pas suffi puisque les Pistons l’ont emporté (109-113) avec notamment 19 points et 4 passes d’un autre rookie, Jaden Ivey.

Tous les scores

Pistons - Magic : 113-109

Pacers - Wizards : 107-114

Nets - Pelicans : 108-130

Heat - Bulls : 108-116

Raptors - Cavaliers : 108-105

Grizzlies - Knicks : 115-112

Timberwolves - Thunder : 115-108

Spurs - Hornets : 102-129

Jazz - Nuggets : 123-102

Kings - Trail Blazers : 115-108

Suns - Mavericks : 107-105

