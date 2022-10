Il y a des soirées sans pour les acteurs de la grande ligue. Pour Russell Westbrook, il est presque temps de se demander de quand date sa dernière belle sortie sous le maillot des Lakers. Encore plus après une prestation très terne dans le derby de Los Angeles face aux Clippers

Une nouvelle fois décevant, pour ne pas dire fantomatique au scoring (2 points), le meneur semble plus que jamais traîner son spleen chez le champion 2020. "C'est un joueur spécial quand il est heureux : là, il ne l'est pas et c'est dur à voir…", a lancé son ancien coéquipier et ami Paul George après la rencontre. Et le mal-être n'est pas près de s'arranger.

Une nouvelle débandade statistique, la pire en six ans

En vue des deux côtés du terrain lors de la première sortie des siens à San Francisco, chez le champion en titre, malgré la défaite (123-109), Russell Westbrook a livré l'une de ses pires prestations en carrière sur le plan des chiffres la nuit dernière. Avec un 0/11 au tir en 27 minutes, le MVP 2017 a signé son quatrième match sans inscrire un panier, une première depuis 2016. Seuls deux lancers francs lui ont permis de ne pas finir fanny.

Hors du coup offensivement, l'ancien franchise player d'Oklahoma City s'est pourtant donné défensivement. Un semblant de "lot de consolation" pour son coéquipier LeBron James. "Qu'il jette ce match aux toilettes et tire la chasse, c'est tout. Il a fait un très bon match. En défense, il a donné le ton." Avec cinq interceptions et une grosse activité dans le money-time sur le revenant Kawhi Leonard, qu'il n'a pas hésité à "trashtalker" en affirmant qu'il ne "pouvait pas le passer pour marquer", le Brodie a plutôt fait bonne figure.

Arrogance et costume de paria

S'il a fait le travail défensivement, cette nouvelle prestation offensive ne semblait pas inquiéter le joueur, loin de là. Après la rencontre, Westbrook s'est même montré plutôt satisfait de sa partie aux micros des journalistes. "Solide, solide, solide… J'ai joué dur, c'est tout ce qu'on peut me demander." Arrogance diront certains, surplus de confiance ou langue de bois pour d'autres, à chacun d'en juger.

Mais il en fallait définitivement plus pour convaincre le public de la Crypto.comArena qui n'a pas été tendre avec son meneur. Chahuté lors de son passage sur la ligne des lancers, tancé depuis des mois avec le fameux surnom de "Westbrick", Westbrook a encore "dégoupillé" au moment de regagner les vestiaires en se confrontant à un supporter qui venait de l'insulter.

Les relations avec son nouvel entraîneur Darvin Ham sont également loin d'être au beau fixe. Raillé, l'ancien adjoint de Mike Budenholzer aux Bucks a recadré son meneur ces dernies jours. "C’est un joueur de haut niveau depuis très longtemps dans cette ligue. Mais, en même temps, vous devez être prêt à faire tout ce que votre équipe a besoin que vous fassiez. C'est ça être professionnel. Peu importe comment on veut l'utiliser, il faut qu'il y ait cette envie de se sacrifier pour l’équipe et pour son bien."

Sixième homme, transféré : quel costume pour (enfin) rebondir ?

Titularisé lors des deux premières rencontres de la saison, Russell Westbrook pourrait donc de nouveau endosser le costume de sixième homme, comme lors du dernier match de pré-saison. Une situation loin de le satisfaire comme il l'avait exprimé après l'opening night. "Cela fait quatorze ans que je suis titulaire, je ne sais même pas comment me préparer au rôle de remplaçant avant un match… C'est une chose à laquelle je n'étais pas habitué…"

Le Brodie pourrait devoir s'en accommoder si l'on suit les dires du coach angelino. Au risque de voir son avenir s'écrire loin de Los Angeles. Car les rumeurs d'un transfert vers Indiana en échange du pivot Myles Turner et de l'arrière shooteur Buddy Hield, cibles de longue date des Lakers, continuent d'aller bon train et sont l'un des plus grands serpents de mer de la grande ligue. Mais les positions restent toujours inflexibles à date.

Si Westbrook maîtrise l'art du rebond, il va néanmoins falloir sortir le grand jeu pour se relancer. Mais en a-t-il vraiment envie ? Ses dernières sorties face aux médias ou sur le parquet le montrent usé mentalement, vidé émotionnellement, loin de la folie qu'il entretenait lors de ses années au Thunder. A Los Angeles, la patience pourrait vite céder place à l'exaspération. Et les grandes manœuvres ne sont jamais très loin dans la Cité des anges.

