Golden State n'a rien perdu de sa magie. De retour sur le trône de la grande ligue en juin dernier avec un quatrième succès en sept ans, les Warriors ont conclu leur soirée de remise de bague avec la manière en disposant tranquillement d'une équipe des Los Angeles Lakers toujours en quête de repères (123-109).

Et si la bande de Steve Kerr a parfaitement négocié son entrée en matière, les grands principes de jeu insufflés par le technicien ont encore été à l'honneur. Mouvements avec et sans ballon, rythme permanent, "extra-pass", Stephen Curry et consorts ont récité leur partition. Une symphonie qui s'inspire directement du FC Barcelone version Pep Guardiola, du début des années 2010, comme l'a soufflé Klay Thompson après la rencontre.

Ad

NBA Gobert : "J'ai l'opportunité d'atteindre des hauteurs jamais atteintes" IL Y A 7 HEURES

Invité sur le plateau de TNT avec Shaquille O'Neal et Charles Barkley, l'arrière all-star a d'ailleurs répondu à ce dernier, pas avare d'éloges sur le style de jeu des Warriors. "Vous êtes la meilleure équipe sans ballon que j'ai vu depuis très longtemps…" Une sortie qui a fait sourire le Splash Brother, qui a préféré saluer la vision de Steve Kerr et de son staff, arrivés en 2014 dans la baie. "Il faut donner du crédit à Steve, il est arrivé et il avait une vision pour essayer de nous maintenir dans le rythme. Il nous a donné l’exemple parfait avec le tiki-taka du FC Barcelone."

Oui, il existe bien des similitudes entre le Barça de Guardiola et ces Warriors. "Il s'agit de toujours trouver le coéquipier démarqué, bouger en permanence et ça permet de maximiser mes atouts et ceux de Steph (Curry)." Des idées qui ont d'ailleurs permis à la franchise californienne d'étoffer son palmarès, déjà bien rempli, mais surtout d'opérer une révolution à toute l'échelle de la NBA, rien que ça.

2,43m d'envergure : Wembanyama, le phénomène qui fait rêver la NBA

NBA Les Warriors humilient les Lakers d'entrée : c'est reparti comme l'an dernier IL Y A 11 HEURES