Le match : Jayson Tatum et les Celtics font le hold-up à Los Angeles

Menés 106 à 93 à 4 minutes du buzzer final, les Celtics ont trouvé les ressources pour arracher la prolongation avant de battre les Lakers (122-118). La principale d’entre elles étant Jayson Tatum, auteur d’un match exceptionnel avec 44 points, 9 rebonds et 6 passes au compteur dont le panier pour l’égalisation à 17 secondes de la fin du quatrième quart-temps.

Ad

NBA Le MVP recevra le Trophée Michael Jordan désormais IL Y A 9 HEURES

Ironiquement, Boston aurait pu plier la partie beaucoup plus tôt. Jaylen Brown et les siens ont compté 15 points d’avance à la pause mais ils se sont écroulés et ont subi le retour féroce des Californiens guidés par Anthony Davis (37 points) et LeBron James (33). Les Lakers ont pris feu dans le money time pour revenir au score et prendre le large… avant d’encaisser un 17-4.

Russell Westbrook a lancé les hostilités en prolongation avec deux paniers rapides pour mettre la formation hollywoodienne sur les bons rails. Les Celtics ont riposté avec un 12-4 et Tatum a porté l’estocade avec un nouveau tir à mi-distance pour mettre son équipe à l’abri (119-114). Boston revient de loin et évite ainsi un troisième revers consécutif après avoir perdu contre les Warriors et les Clippers.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo domine les champions en titre

Les deux dernières équipes sacrées en NBA se sont affrontées la nuit dernière. Les Warriors se sont déplacés à Milwaukee pour défier les Bucks et sont repartis avec une nouvelle défaite à l’extérieur (111-128). Comme la plupart des formations du championnat, Golden State n’a pas su trouver de solutions pour arrêter Giannis Antetokounmpo. Le double-MVP a beaucoup raté en comparaison de ses standards habituels (9 sur 26 aux tirs) mais il a tout de même compilé 30 points, 12 rebonds et 5 passes.

Dans son sillage, les Bucks ont viré en tête à la mi-temps (66-54). Les Warriors ont recollé à 6 petites longueurs en fin de deuxième quart-temps mais ils ont encaissé un 6-0 dans la foulée. Antetokounmpo et ses partenaires, Bobby Portis en tête (25 points, 11 rebonds), ont remis un coup d’accélérateur au retour des vestiaires pour infliger aux Californiens leur douzième défaite à l’extérieur en quatorze matches.

La performance : Le Jazz calme les Pelicans

Après 7 victoires de rang, les Pelicans sont finalement tombés. Ils ont perdu contre le Jazz mardi soir (100-121). Zion Williamson a inscrit 26 points en 26 minutes mais Utah s’est appuyé sur son collectif en attaque pour prendre le dessus sur New Orleans. Six joueurs de Salt Lake City ont marqué plus de 10 points, dont 21 pour Malik Beasley et 19 (avec 11 rebonds) pour Lauri Markkanen.

La stat : 80

Comme le nombre de points inscrits en première mi-temps par les Sixers contre les Kings. Joel Embiid (31 points), James Harden (21 points, 15 passes) et leurs coéquipiers ont profité des très grandes largesses défensives et des erreurs de leurs adversaires pour prendre le large à la pause (80-55). Ils ont tenu l’écart au retour des vestiaires pour l’emporter sans difficultés (123-103).

La série : 5 défaites de suite pour Phoenix

Premiers à l'Ouest il y a encore une semaine, les Suns s'écroulent. Ils ont concédé un cinquième revers consécutif en s'inclinant contre les Rockets (97-111) la nuit dernière. Comme si ça ne suffisait pas, la franchise de l'Arizona perd aussi ses meilleurs joueurs. Deandre Ayton a rejoint Devin Booker à l'infirmerie. Cameron Payne s'est aussi blessé lors du match contre Houston. Phoenix reste quatrième de sa Conférence.

Tous les scores

Sixers - Kings : 123-103

Bucks - Warriors : 128-111

Rockets - Suns : 111-97

Jazz - Pelicans : 121-100

Lakers - Celtics : 118-122

NBA Leonard torpille Boston, Lillard allume les Wolves HIER À 06:22