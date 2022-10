Le match : Les Lakers domptent les Nuggets

Les dirigeants, les coaches, les superstars des Lakers, les fans… Tous peuvent souffler un grand coup après le match de dimanche soir. La franchise californienne est allée chercher sa première victoire de la saison en venant à bout des Nuggets (121-110), candidats au podium à l’Ouest. "On avait besoin de prouver quelque chose. Non pas aux médias ou au reste du monde mais à nous-mêmes", a avoué Darvin Ham, qui a célébré du même coup le premier succès de sa carrière sur un banc en tant qu’entraîneur en chef. Sa décision de sortir Russell Westbrook du cinq majeur semble déjà porter ses fruits.

Réticent à cette idée, l’ancien MVP va vite se rendre compte, si ce n’est déjà fait, que c’est bénéfique pour lui en plus de l’être pour l’équipe. Patron de la deuxième unité des Angelenos, Westbrook a compilé 18 points, 8 rebonds et 8 passes en 32 minutes. Il a terminé avec un différentiel de +18, le meilleur de la partie. Sans LeBron James (26 points, 8 passes) à ses côtés, le meneur All-Star a eu plus de responsabilités et de liberté balle en main. De quoi l’aider à se mettre dans le rythme. C’est d’ailleurs au cours du deuxième quart-temps que Los Angeles a pris l’avantage sous son impulsion. Westbrook a ensuite fini la partie auprès des autres stars dont Anthony Davis, auteur de 23 points et 15 rebonds. Autre aspect majeur de cette victoire : l’adresse extérieure. Catastrophiques derrière l’arc depuis le début de la saison, les Lakers ont planté 13 paniers lointains dimanche. Enfin un peu de réussite, enfin une formule qui fonctionne et peut-être même une saison enfin lancée.

Le joueur : Donovan Mitchell continue de régaler

Quelques mois après son transfert, Donovan Mitchell joue le meilleur basket de sa vie. Il a même battu un record en carrière la nuit dernière en distribuant 12 passes décisives. 12 offrandes qui s’ajoutent à ses 38 points. Une nouvelle performance de patron et une nouvelle victoire pour les Cavaliers, qui ont renversé les Knicks dans le dernier quart-temps pour l’emporter (121-108). Kevin Love a ajouté 29 points, dont 16 dans le money time, pour permettre aux Cavaliers de remonter un handicap de 9 points. Hormis le match contre Orlando, Mitchell a inscrit 30 points ou plus lors de chacune de ses 6 sorties sous la tunique de Cleveland. Avec cinq succès à la clé et déjà une deuxième place à l’Est.

La performance : Luka Doncic cartonne encore

Luka Doncic, lui, pour le coup, n’est pas encore descendu sous les 30 points. Le Slovène a même sorti son plus gros match du début de saison en postant 44 points contre le Magic, propulsant ainsi les Mavericks vers la victoire (114-105). Il a converti 17 de ses 26 tentatives devant une défense restée sans solution. Doncic devient ainsi le premier joueur depuis Michael Jordan à enchaîner 6 rencontres de suite à plus de 30 points en début de saison. Mais Dallas n’a gagné que 3 des 6 matches en question.

La surprise : Les Warriors encore battus

Après les Hornets, ce sont les Pistons qui se sont payés les Warriors. (128-114). Et même s’il est trop tôt pour s’inquiéter pour les champions en titre, Stephen Curry et ses partenaires ont quelques questions à se poser. Leur défense n’est pas du tout au point. Sadiq Bey (28 points), Isaiah Stewart (24 points, 13 rebonds) et Cade Cunningham (23 points, 10 rebonds, 9 passes) se sont baladés dans la raquette de Golden State toute la soirée. Curry a fini avec 32 points et Jordan Poole en a ajouté 30 mais les Warriors n’ont jamais su serrer la vis dimanche. Les Pistons ont notamment passé un 29-9 au cours du deuxième quart-temps pour prendre les commandes de la partie. Ils n’ont plus été rejoints ensuite. C’est la quatrième défaite en sept matches pour les joueurs de Steve Kerr.

Les Français : Une nuit de défaites

Bien qu’auteur de 16 points, Evan Fournier n’a pas pu empêcher les Knicks de s’incliner contre les Cavaliers. Défaite également pour les Timberwolves d’un Rudy Gobert maladroit (9 points à 4 sur 11 avec 12 rebonds). Nicolas Batum s’est aussi incliné avec les Clippers et il n’a inscrit que 3 points. Killian Hayes est le seul Français vainqueur de la soirée. Il a compilé 4 points et 5 passe lors du succès des Pistons.

L'image : Zion Williamson est trop puissant

21 points, 12 rebonds, 7 passes et quelques actions très spectaculaires pour le premier choix de la draft 2019 lors de la victoire des Pelicans contre les Clippers.

Tous les scores

Clippers - Pelicans : 91-112

Celtics - Wizards : 112-94

Cavaliers - Knicks : 121-108

Pistons - Warriors : 128-114

Spurs - Timberwolves : 107-98

Mavericks - Magic : 114-105

Suns - Rockets : 124-109

Lakers - Nuggets : 121-110

