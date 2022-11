Silence on coule : Dixième défaite pour les Lakers

Cette nuit, les Lakers ont fait sans LeBron James... et toujours sans défense. Encaisser 120 points dans un match de basket vous complique sérieusement la tâche et les coéquipiers du "King" n'ont pas fait mentir l'adage. Devant au score à la pause face à Sacramento (60-56), les Lakers ont balbutié les deux derniers quart-temps et s'inclinent pour la dixième fois de la saison, en douze sorties (120-116).

Ad

Les deux stars restantes, Anthony Davis (24 points, 14 rebonds) et Russell Westbrook (21 points, 11 passes mais 6/17 au tir) ont bien tenté de se battre mais le collectif de Kings accrocheurs cette saison (5v-6d) a fait la différence. Derrière les 32 points de DeAron Fox, ils sont cinq à avoir inscrit plus de dix points. Les Los Angeles Lakers sont avant-derniers à l'ouest.

Basketball Wembanyama : "Cette confiance, je ne la perdrai jamais" IL Y A 10 HEURES

Le "vieux" qui brille toujours : Encore 40 points pour Curry

Il a 34 ans et se trouve même désormais plus proche des 35 mais rien n'empêche Stephen Curry de planer. Le meneur des Golden State Warriors a livré un nouveau récital (40 points) pour mener les siens à la victoire face à Cleveland (106-101), la cinquième en douze matches cette saison pour des Californiens pas encore à l'équilibre.

Quand il faut sortir le grand jeu, vous pouvez compter sur le double MVP (2015 et 2016). A 34 ans et 242 jours, il est devenu le plus vieux joueur depuis Michael Jordan (en 2022 à près de 39 ans...) à enchaîner deux matches à 40 points ou plus. Mieux, il l'a fait avec une réussite à peine croyable : 15/23 au tir dont 6/11 de loin. Tout simplement fabuleux.

Le choc : Boston s'offre Denver

Denver et Boston sont deux équipes candidates aux Finales NBA. Elles s'affrontaient la nuit dernière et la victoire a échoué dans les mains de Celtics excellents en ce début de saison (131-112). Ils comptent désormais neuf victoires pour trois défaites alors que les Nuggets "tombent" à huit succès pour quatre revers.

En feu depuis le lancement de la campagne 2022/2023, Jayson Tatum a encore fait parler la poudre avec 34 points, bien secondés par les 25 de Jaylen Brown. Les Bostoniens ont fait la différence en première période et ont conservé l'avantage sur le Denver de Nikola Jokic (29 points).

La surprise : Les Spurs s'offrent les Bucks

Oui San Antonio réussit un meilleur début de saison que prévu mais de là à voir les hommes de Gregg Popovich tomber les Milwaukee Bucks qui n'avaient perdu qu'une fois, il y avait un pas. Celui-ci a été franchi (111-93) par Keldon Johnson (29 points) et les siens. On notera quand même que les Bucks étaient privés de Giannis Antetokounmpo et de Khris Middleton.

Les Français de la nuit

Deuxième bon match de suite pour Kilian Hayes avec les Pistons. Toujours en sortie de banc, le meneur a inscrit 11 points et délivré 7 passes décisives. Du bon ! Vainqueur de Detroit avec les Knicks, Evan Fournier n'a pas réussi le moindre panier dans le jeu (0/5 pour 3 petits points) et continue de souffrir. Rudy Gobert a été discret (15 points, 6 rebonds) dans la défaite des Timberwolves à Memphis.

Les résultats de la nuit

Memphis - Minnesota 114 - 103

LA Lakers - Sacramento 114 - 120

New York - Detroit 121 - 112

Golden State - Cleveland 106 - 101

Oklahoma City - Toronto 132 - 113

San Antonio - Milwaukee 111 - 93

Boston - Denver 131 - 112

Orlando - Phoenix 114 - 97

Basketball Wembanyama et les Bleus ont sorti le grand jeu IL Y A 13 HEURES