L'organe central du sport universitaire américain, la NCAA, a annoncé jeudi l'annulation de la March Madness. "Le président de la NCAA, Mark Emmert et son directoire ont annulé les tournois des championnats de Division 1, hommes et femmes, ainsi que tous les championnats NCAA d'hiver et de printemps restant à jouer. Cette décision est basée sur l'évolution du Covid-19 en tant que menace pour la santé publique", indique le communiqué de l'instance.

Cette décision survient 24 heures après l'annonce par la NCAA de la tenue des matches à huis clos, qui devaient débuter le 15 mars avec 68 équipes en lice et mener à la finale le 6 avril au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.