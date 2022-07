Le CIO se prononcera sur la validation définitive de ces sites, en particulier, lorsque l’ensemble des études techniques permettront de valider la conformité du stade Pierre-Mauroy au cahier des charges établi par la FIBA", a-t-elle précisé dans un communiqué. Neuf ans après la finale de l'Euro ( Espagne-Lituanie , 80-63), le Stade Pierre-Mauroy sera de nouveau la place centrale de la planète basket. Selon l'organisation de Paris 2024, l'enceinte lilloise devrait accueillir le premier tour du tournoi olympique de basket . Puis à partir des quarts de finale, la compétition devrait se poursuivre à Bercy. "", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Ad

Le choix du site pour le tournoi de basket a souvent fait grincer des dents au sein de l'équipe de France, médaillée d'argent à Tokyo l'an passé, depuis quelques mois. Alors que le hall 6 du Parc des Expositions de la porte de Versailles avait dans un premier temps été envisagé pour les phases éliminatoires, Evan Fournier avait fulminé sur Twitter

Coupe du Monde (F) Un groupe élargi de 22 Bleues pour préparer le Mondial 2022 IL Y A 4 HEURES

"Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport co le plus populaire aux J.O, être envoyé dans le parc expo. Plafond trop bas, salle pas adaptée. On ne peut pas laisser passer ça", avait-il écrit avant d'en remettre une couche fin juin lorsque Stephen Curry avait évoqué son envie de disputer les JO : "Steph qui veut venir à Paris. Mais on va lui expliquer que les JO Paris 2024, ce n'est pas à Paris parce que le basket est une discipline de catégorie 2".

Nous voulons, respectueusement, soumettre notre préoccupation. Nous pensons que des conditions minimales pour nos joueurs - pas celles sur la table actuellement -, comme lors des JO précédents, devraient être respectées. Je parle de pouvoir être logés à Paris, au village olympique, d'être situés à une heure des sites olympiques, pas trois." Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA , avait également fait part de ses doutes début juin. "."

"Je peux vous garantir que le basket est important et populaire en France. Mais nous devons nous adapter, pour maintenir l'ambition, en concordance avec nos limites budgétaires", lui avait répondu Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024. Nul doute que cette décision va de nouveau faire grincer quelques dents, et qui sait, dissuader quelques stars de répondre présent.

Betclic Élite Obradovic rempile avec Monaco jusqu'en 2025 HIER À 19:54