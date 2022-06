Ca tourne autour du cercle, mais ça ne veut pas, toujours pas rentrer. Entre le Comité d'organisation des JO de Paris 2024 et la FIBA, la Fédération internationale de basket, les désaccords sont décidément profonds. Une assemblée générale réunissant les différentes fédérations des sports olympiques tenue ce mercredi a été le théâtre de nouveaux échanges compliqués en vue du tournoi de basket des prochains Jeux Olympiques. Prévue originellement dans le Hall 6 du Parc des expositions, ce qui avait provoqué des vives réactions, la compétition aurait pu trouver refuge au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Mais la FIBA ne semble pas convaincue par ce plan B, et c'est un doux euphémisme.

Comme le rapportent le Parisien et L'Equipe , les échanges entre le COJO parisien et la fédération internationale de basket ont encore une fois débouchés sur un désaccord. Pour la FIBA, la tenue du tournoi olympique à Lille ne remplit pas les critères qu'elle a demandé à l'organisation parisienne.

"Nous voulons, respectueusement, soumettre notre préoccupation, a entamé Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA. […] Nous pensons que des conditions minimales pour nos joueurs - pas celles sur la table actuellement -, comme lors des JO précédents, devraient être respectées. Je parle de pouvoir être logés à Paris, au village olympique, d'être situés à une heure des sites olympiques, pas trois". Disputer la compétition de basket à Lille, comme lors de l'Euro 2015, signifierait ainsi de devoir loger les équipes sur place, hors du village à Saint-Denis donc, ou de s'astreindre à un trajet en bus coûteux en énergie (et bien peu écologique).

Terrain glissant, au propre comme au figuré

Autre préoccupation, déjà soulevée plus tôt par la fédération internationale de handball : le Stade Pierre-Mauroy lillois souffre d'une absence de climatisation, ce qui pourrait ainsi créer un problème de condensation, et donc de conditions humides, notamment au sol.

En filigrane, la FIBA ne cache pas son envie de voir la compétition rester dans la capitale française, mais dans d'autres conditions que celles du Hall 6 au Parc des expositions, étriqué en partie par sa faible hauteur sous plafond. La salle de la Porte de la Villette, flambant neuve et destinée ensuite au Paris Basketball, pourrait être vue comme une alternative, mais elle est pour le moment destinée au badminton. Et la fédération perd patience face aux tâtonnements du COJO de Paris 2024. "Il nous manque toujours la quatrième, et espérons-le, dernière combinaison, à 25 mois des JO", s'est agacé Andreas Zagklis face à Tony Estanguet.

Le public du stade Pierre-Mauroy lors de France - Turquie à l'Euro 2015 Crédit: Panoramic

Le dirigeant a en outre évoqué la possible absence de basketteurs stars pour la compétition si elle n'obtenait pas gain de cause. "Notre requête est raisonnable, a-t-il estimé. En travaillant ensemble, nous parviendrons à solutionner cette inquiétude autour de la participation des meilleurs basketteurs de la planète aux Jeux de Paris."

Entre cette mise sous pression, et la nécessité de juguler des coûts pointant vers le haut, Tony Estanguet a tenté de ménager les intérêts de tout le monde, non sans défendre sa position. "Tout le monde aimerait jouer dans le centre de Paris, la meilleure arena, au pied de la Tour Eiffel. Je respecte vos préoccupations. Je peux vous garantir que le basket est important et populaire en France. Mais nous devons nous adapter, pour maintenir l'ambition, en concordance avec nos limites budgétaires. C'est pourquoi nous étudions ensemble le meilleur compromis. Nous sommes aussi là pour maintenir un équilibre entre les sports, et nous voulons offrir au public français quelque chose d'ambitieux en termes de capacité pour le basket."

