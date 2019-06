Les Françaises ont souffert pour venir à bout de la Russie. Mais elles y sont parvenues et ce n'est jamais une performance anodine. Au bout d'une prolongation, elles ont vaincu les Russes (74-67) dans leur quatrième match de préparation à l'Euro, à une grosse dizaine de jours du début du tournoi en Lettonie. Les Bleues, battues la veille par la Turquie (74-65), ont profité de la grosse performance de la Franco-Américaine Bria Hartley (22 points), qui jouera son premier grand tournoi avec la France.

"On est soulagées, ça fait du bien au mental. On a été malmenées en première mi-temps (10 points de retard à la pause) mais on a trouvé des ressources pour revenir. On a du mal à entrer dans les rencontres et on laisse les adversaires prendre confiance, il va falloir corriger ça", a commenté au micro de RMC Sports l'autre meneuse Olivier Epoupa, qui a marqué le panier de l'égalisation (61-61 à la fin du temps réglementaire. Epoupa a été l'une des meilleures Françaises (9 points et un gros travail en défense) avec l'intérieure Alexia Chartereau (18 points, 8 rebonds).

Les Bleues, qui visent au moins le podium européen du 27 juin au 7 juillet en Lettonie (1er tour) puis en Serbie (phase finale), avaient commencé leur rodage par deux larges victoires contre la faible équipe d'Ukraine. L'équipe de France poursuivra sa préparation dimanche (18h30) à Rennes par un match contre la Serbie.