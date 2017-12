All Star Game : Les Français gagnent le match des étoiles

La sélection française a pris sa revanche. Battue en 2017 et privée du capitaine de l'équipe de France Boris Diaw, elle a su maîtriser les bondissants joueurs de la sélection étrangère au cours de la prolongation (181-175 a.p.). La rencontre a, comme attendu, été ultra offensive et spectaculaire. Les deux équipes ont d'ailleurs battu le record du nombre de points inscrits dans un All Star Game français.

La partie, longtemps indécise, a pris une autre dimension lorsque le jeune meneur de Pau-Orthez, Elie Okobo, a assuré une prolongation au buzzer (164-164). Dans les cinq minutes supplémentaires, les Français, grâce à l'abattage de Louis Labeyrie (35 pts) et d'Amara Sy, MVP de la rencontre avec un triple double (20 pts, 15 rbds, 12 passes) ont fait la différence.

Stephens sur sa planète

Dunkeur à la détente surnaturelle, l'Américain DJ Stephens a donné une nouvelle altitude au match des étoiles. L'ailier du Mans de 27 ans, pour sa première participation au grand show du basket hexagonal, a monopolisé la lumière avec son sacre spectaculaire au concours de dunks, ainsi qu'une flopée de "smashs" aussi puissants qu'aériens durant la rencontre.

En point d'orgue de la soirée, il a répété le dunk mythique de Vince Carter sur Fred Weis lors de la finale USA-France des jeux Olympiques de 2000. Le maillot bleu au nom de Weis sur les épaules, Stephens a sauté par-dessus l'ancien pivot de 2,18m reconverti en consultant télé, pour faire rugir Bercy à nouveau et offrir un beau clin d'oeil à l'histoire. "C'était mon objectif (de gagner le concours) ! Je voulais régaler Bercy", a lancé cet Ovni du basket au micro de SFR Sport.

Pari amplement réussi, car les 15905 spectateurs de l'enceinte parisienne - record du All Star Game - en ont eu pour leur argent. Bien que privé sur le terrain de Boris Diaw, l'ancien champion NBA de Levallois forfait de dernière minute, le show a été assuré durant près de trois heures, au rythme de l'orgue électronique et des apparitions des pom-pom girls de la franchise NBA des Los Angeles Clippers, ainsi que de "Grizz" et "Franklin", mascottes hilarantes de Memphis et Philadelphie.

De multiples records

Outre Stephens, la gâchette allemande de Nanterre Heiko Schaffartzik a remporté son troisième concours à trois points de suite, record de Xavier Corosine égalé, avant d'inviter le public à chanter "Joyeux anniversaire" à son père venu sur le parquet, visiblement ému.

La soirée a décidément été celle des records. Comme Schaffartzik, le joueur de Gravelines Benjamin Sene a réalisé le triplé au concours des meneurs, une performance jamais vue. Sur le parquet, l'arrière de Monaco Gerald Robinson a fait pleuvoir les tirs à trois points : neuf, en 16 tentatives, pour battre la marque d'Hervé Dubuisson de 1994 (8).