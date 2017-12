La sélection française veut sa revanche au All-Star Game

Sur un air de revanche : la sélection française va tenter de renouer avec le succès contre la sélection des meilleurs joueurs étrangers de Pro A lors du All Star Game de basket, vendredi soir à Bercy, après un court revers l'an passé (130-129). Pour la quinzième fois consécutive, le All Star Game se disputera à guichets fermés. Près de 16.000 spectateurs sont attendus à Bercy pour assister au 32e "match des étoiles", ainsi qu'aux traditionnels concours de dunks et de tirs à trois points et au plus récent concours des meneurs.

La grande fête du basket français viendra conclure une année mitigée pour le basket tricolore, marquée par une élimination douloureuse de l'équipe masculine en 8es de finale de l'Euro face à l'Allemagne (84-81) en Turquie. La sélection française tentera de se consoler en réduisant l'écart avec la sélection des meilleurs joueurs étrangers au palmarès du All Star Game. Cette dernière mène 14 victoires à 12.

Érigé en tête d'affiche des Bleus de Pro A, Boris Diaw, revenu dans le championnat de France après un exil de 14 ans en NBA, ne sera finalement pas de la partie à cause d'un "problème articulaire". C'est Axel Bouteille, qui évolue sous les couleurs de Limoges cette saison, mais qui a décroché le titre de champion de France avec Chalon-sur-Saône en juin, qui remplace le vétéran français, arrivé à Levallois en octobre, dans la sélection française. Malgré cette absence de taille, le cinq majeur français sera composé très majoritairement (4 sur 5) de joueurs intégrés au groupe de l'équipe de France. Le jeune Élie Okobo (20 ans, Pau-Orthez) sera accompagné par Paul Lacombe (Monaco) à l'arrière, Amara Sy (Monaco) qui remplace Diaw sera à l'aile avec William Howard (Limoges), Louis Labeyrie (Strasbourg) sera lui sous les panneaux.

"Le All Star Game, c'est avant tout du spectacle"

"Je suis assez décontracté, l'ambiance dans le groupe est bon enfant. Le All Star Game, c'est avant tout faire du beau jeu et du spectacle pour les spectateurs. Par contre, si le match est accroché dans le quatrième quart-temps, c'est sûr qu'on se battra pour accrocher la victoire", a prévenu Labeyrie. En face, c'est l'Américain John Roberson, MVP du All Star Game 2016 et champion de France en 2017 avec l'Élan Chalonnais, qui mènera les troupes des meilleurs joueurs étrangers de la ProA, où le pivot croate Miro Bilan (2,13 m), arrivé à Strasbourg courant octobre, a intégré le cinq majeur, après le forfait de l'Américain Tim Blue. Le duel avec Labeyrie (2,08 m), coéquipier de la SIG mais adversaire d'un soir, promet d'atteindre des sommets.

Pour un All Star Game, l'aspect purement sportif est généralement relégué au second plan lors d'une soirée de gala où le show à l'américaine prend nettement le dessus. Le spectacle sera donc assuré avec trois concours. Pour celui des meneurs, le double tenant du titre Benjamin Sene (Gravelines) tentera la passe de trois. Aux tirs à trois points, le tenant du titre allemand Heiko Schaffartzik (Nanterre), sera face au redoutable Roberson. Et le plus attendu, le concours de dunks entre le 2e et le 3e quart-temps verra le champion de France 2017 Jérémy Nzeulie (Chalon-sur-Saône) remettre son titre en jeu contre trois Américains.