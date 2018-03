Villeurbanne réagit en gagnant le derby contre Chalon-sur-Saône (104-90)

Villeurbanne a remporté le derby face à Chalon-sur-Saône (104-90) ce mardi soir lors de la 24e journée de ProA. L'ASVEL reste à la huitième place, la dernière qualificative pour les play-offs, à égalité avec Levallois, vainqueur à Cholet, 65 à 63, et Pau-Orthez, qui a gagné l'ancien classique contre Limoges, 84 à 68. Le CSP, 4e, a perdu trois de ses quatre derniers matchs.

L'entraîneur T.J. Parker a pu compter sur le duo français Charles Kahudi (20 points) et Nicolas Lang (19 points) pour dominer les champions de France en titre, emmenés par Jérémie Nzeulie (25 points). "Il nous fallait une victoire pour nous amener des ondes positives", a dit le frère du président Tony. En tête, Strasbourg s'est imposé à Gravelines avec 17 points du pivot croate Miro Bilan et a rejoint au nombre de succès (17) Le Mans, victorieux la veille dans la salle de Châlons-Reims (76-75), et Monaco. Les Monégasques auront l'occasion de reprendre seuls les commandes mercredi en recevant Nanterre (4e) lors du match au sommet de la journée.