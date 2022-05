"Soon" (ndlr : bientôt en français). Sur une story Instagram diffusée jeudi soir, Rudy Gobert (Utah Jazz) a fait part de son envie de disputer l'Euro 2022 cet été (1er au 18 septembre) avec l'équipe de France. "Septembre ne pourrait jamais venir assez vite", a réagi la section européenne de la Fédération internationale (Fiba Europe) sur son compte Instagram, impatiente de voir le joueur sur les parquets allemands à Cologne puis Berlin dans trois mois et demi.

Sans Batum ni Colo

L'ancien pivot de Cholet, vice-champion olympique avec les Bleus à Tokyo, avait laissé une porte ouverte quant à une éventuelle participation au championnat d'Europe. Evan Fournier a également répété ces dernières semaines son envie d'aller chercher un deuxième titre européen pour la France, alors que Nicolas Batum et Nando de Colo ont annoncé faire l'impasse cet été.

Les prochaines semaines s'annoncent chargées pour l'équipe de France avec le Championnat d'Europe (premier tour à Cologne et une phase finale à Berlin), une compétition précédée de deux fenêtres de qualification pour le Mondial 2023 fin juin et début juillet (fin de la première phase) et fin août (début de la seconde phase). Une liste sera annoncée la semaine prochaine pour les matches de juin et de juillet, alors que les joueurs retenus pour l'Euro seront connus début juillet. (Avec AFP)

