Thomas Heurtel a surpris la planète basket en s'engageant avec le Zénit Saint-Pétersbourg fin septembre. Alors que ce choix le prive des Bleus à un an du Mondial 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines (25 août-10 septembre) et à deux ans des JO 2024 à Paris, et que celui-ci fait l'objet de critiques, l'ancien meneur du FC Barcelone et du Real Madrid a vivement réagi dans une story Instagram publiée ce lundi soir.

"Juste pour info, à tous les gens qui m'envoient des messages ou écrivent des commentaires en me critiquant sur ma décision de venir en Russie... sachez que j'en ai complètement rien à foutre, donc ne soyez pas ''relou'' et arrêtez de perdre votre temps, a écrit l'international français (97 sélections) médaillé d'argent à Tokyo en août 2021. Et s'il vous plaît, surtout, achetez-vous une vie !!"

Depuis le début de la saison, le joueur de 33 ans a disputé deux matches contre Kazan (4 points) et Perm (2 points).

