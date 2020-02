Les basketteurs français se mesureront deux fois aux champions du monde espagnols fin juin et début juillet. Ensuite, les Français seront opposés aux Américains mi-juillet pour la préparation aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo (24 juillet-9 août), a annoncé la Fédération française mardi. Les coéquipiers de Nicolas Batum, médaillés de bronze au Mondial 2019, débuteront leur préparation à Pau le 23 juin, et disputeront deux matches amicaux contre l'Espagne, un premier le 30 juin à Malaga, puis un match à Paris-Bercy le 10 juillet.

Les Français, qui partiront pour la Chine le 13 juillet, retrouveront le Team USA, qu'ils ont battu dans un match historique en quarts de finale de la Coupe du monde 2019, le 17 juillet à Shanghai, puis l'Argentine, vice-championne du monde le 20 juillet, toujours en Chine. La Fédération a précisé suivre la situation en Chine, et avisera en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

" L'Espagne reste la valeur étalon en Europe "

"Le fait de jouer les champions du monde deux fois, c'est une bonne chose. L'Espagne reste la valeur étalon en Europe. Les Américains seront les grands favoris des Jeux, même si on a eu l'honneur de les battre l'an passé", a expliqué Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe masculine, lors d'une conférence de presse organisée à l'Insep mardi. Les basketteuses, vice-championnes d'Europe pour la quatrième fois consécutive en 2019 et qui ont assuré leur présence à Tokyo 2020 en remportant le tournoi de qualification à Bourges il y a huit jours, disputeront huit matches de préparation entre la mi-juin et le début des Jeux.

Les Bleues aussi opposées à l'Espagne en match de préparation

Elles affronteront notamment l'Espagne, championne d'Europe 2019 et médaillée de bronze au Mondial 2018 à Paris-Bercy le 10 juillet, et les Australiennes, vice-championnes du monde en 2018, deux fois en Australie, mi-juillet. "Les objectifs sont forcément élevés, mais on n'est pas seules. Le niveau s'est resserré. Être sur un podium, ça sous-entend dominer certaines équipes, ça va être un tournoi relevé", a souligné Valérie Garnier.

Valérie Garnier envisage le podium aux JO pour les Bleues.Getty Images

Le tirage au sort des trois poules de quatre des tournois olympiques masculin et féminin est prévu le 21 mars à Tokyo. Le basket français a décroché trois médailles d'argent aux Jeux olympiques : en 1948 à Londres et en 2000 à Sydney pour les messieurs, à Londres en 2012 pour les dames.

Calendrier messieurs

23 juin : début du premier stage de préparation à Pau

30 juin : Espagne - France à Malaga

7 juillet : match à confirmer

10 juillet : France - Espagne à Paris-Bercy

15 juillet : match en Chine à confirmer

17 juillet : France - Etats-Unis à Shanghai en Chine

20 juillet : France - Argentine en Chine

Calendrier dames

9 juin : début du premier stage en France

17 et 18 juin : deux matches en France à déterminer

28 et 30 juin : deux matches Espagne - France en Espagne

10 juillet : France - Espagne à Paris-Bercy

14 et 18 juillet : deux matches Australie - France en Australie

20 juillet : Japon - France à Oshino au Japon