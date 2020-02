Après leur défaite en quarts de finale face à la France (89-79) lors des derniers championnats du monde, les Etats-Unis auront soif de revanche lors des Jeux Olympiques. En effet, les Americains, qui ont remporté la médaille d'or à Pekin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio en 2016, viennent de dévoiler une liste élargie de 44 joueurs pré-sélectionnés pour les JO de Tokyo. Parmi les "grands noms", on retrouve notamment LeBron James, James Harden, Kyrie Irving, Anthony Davis, ou Paul George. Longuement blessés cette saison, Stephen Curry et Kevin Durant sont également retenus malgré leurs ennuis physiques. A noter que les 12 joueurs présents en Chine l'été dernier pour le Mondial ont reçus une invitation, en dépit de leur décevante septième place.

Gregg Popovich aura donc une équipe de choc à Tokyo et les Américains partiront logiquement favoris pour le titre olympique. Cependant, les Etats-Unis seront privés de quelques éléments importants. Parmi les absents, Trae Young, titulaire au All-Star Game cette saison. Tout comme son partenaire chez les Atlanta Hawks, John Collins. Les noms de Buddy Hield ou C.J. McCollum ne figurent pas non plus sur cette liste élargie pour les Jeux Olympiques.