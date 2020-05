JEUX OLYMPIQUES 2020 - La fédération internationale de basket-ball a annoncé jeudi que les tournois masculins de qualification olympique (TQO) auront lieu du 29 juin au 4 juillet 2021. Ils permettront de connaître les quatre dernières équipes qualifiées pour les JO de Tokyo.

La FIBA l'a annoncé ce jeudi. Les quatre dernières équipes du tournoi masculin olympique seront connues début juillet 2021, moins de trois semaines avant l'ouverture des Jeux de Tokyo 2020. "Après des discussions avec le Comité international olympique (CIO), la fédération internationale de basket-ball a confirmé la reprogrammation des tournois masculins de qualification olympique du 29 juin au 4 juillet", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Ces TQO se dérouleront au Canada, en Croatie, en Lituanie et en Serbie. Avant le report de Tokyo 2020, ils devaient se terminer le 28 juin 2020, à quatre semaines du début des Jeux. Huit des douze participants au tournoi olympique masculin sont déjà qualifiés : le Japon en tant que pays hôte, ainsi que l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Australie, les États-Unis, le Nigeria et l'Iran via leur classement à la Coupe du monde 2019.

Chez les dames, douze équipes ont validé leur billet : le Japon, les États-Unis, le Canada, la Belgique, la France, l'Australie, Porto Rico, le Nigeria, la Chine, l'Espagne, la Corée du Sud et la Serbie. Les TQO n'ont pas pu se dérouler début février 2020, à cause de la pandémie de Covid-19.

