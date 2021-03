La star des Los Angeles Clippers est formelle. Kawhi Leonard n'a pas caché son impatience à l'idée de faire ses débuts olympiques lors des JO de Tokyo, même si cela signifie enchaîner une saison éprouvante en NBA par un long déplacement. En effet, si les Clippers vont jusqu'à disputer le titre cette saison en NBA, cela pourrait signifier que Kawhi Leonard et son coéquipier Paul George, retenus dans une pré-liste initiale de 44 joueurs l'an passé, n'auraient que peu ou pas de répit avant le début du tournoi olympique.

"Pour l'instant, mon plan est d'y aller, a déclaré Kawhi Leonard aux journalistes lors d'une conférence de presse virtuelle, dimanche avant le match des étoiles de la NBA à Atlanta. Cela ne dépend pas vraiment de nos succès éventuels. Si je me sens à la hauteur et prêt à y aller à ce moment-là, alors je vais jouer". Les Clippers sont l'un des principaux prétendants au titre et les finales NBA pourraient se terminer le 22 juillet si elles se disputent au meilleur des sept matches. La cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo aura lieu elle le 23 juillet, et les Etats-Unis joueront leur premier match de groupe le 25 juillet contre la France.

Tokyo 2020 Les Bleus défieront les Etats-Unis aux JO trois jours après les Finales NBA 01/03/2021 À 10:12

Doncic MVP, le flop des Nets : nos paris pour la saison 2020-2021

Tokyo 2020 Les Etats-Unis dès la phase de groupes : les Bleus et les Bleues servis pour les Jeux 02/02/2021 À 10:08