La FIBA a tranché. En plaçant la "sécurité des joueuses et des membres des équipes participantes comme principale priorité", la fédération internationale a décidé de relocaliser le TQO à Belgrade, qui accueille déjà l'un des quatre tournois de qualification olympique organisés dans dix jours.

La Chine devait accueillir la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Corée du Sud pour un tournoi à quatre qui délivrera trois places pour les Jeux olympiques à Tokyo (24 juillet-9 août). Le même week-end, Belgrade accueillera ainsi deux TQO, l'autre comprenant la Serbie, les Etats-Unis, le Mozambique et le Nigeria. Les deux autres TQO sont organisés à Ostende avec la Belgique, la Suède, le Canada et le Japon, et à Bourges avec la France, l'Australie, le Brésil et Porto Rico.