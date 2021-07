Devin Booker, la star des Phoenix Suns, qui mènent actuellement 1-0 en finale NBA contre les Milwaukee Bucks, prévoit de rejoindre l'équipe olympique américaine dès la fin de la série. "Je serai là, a déclaré l'arrière, deux fois NBA All-Star. Mais évidemment, ce n'est pas mon objectif principal pour le moment." Le joueur de 22 ans, qui enchaine les performances spectaculaires pour sa première apparition en play-offs, compte d'abord permettre aux Suns de remporter leur premier titre, avant de rejoindre ses coéquipiers de Team USA, déjà rassemblés pour leur phase de préparation.

"J'ai vu que tous les joueurs sont partis à Vegas... J'adorerais être là-bas avec eux, je serai là bientôt", a-t-il assuré. Si la finale NBA atteint le maximum de sept matches, elle se terminera le 22 juillet, à peine le temps pour l'arrière de célébrer le titre, ou de digérer la défaite, et de rejoindre le Japon pour retrouver le coach emblématique Gregg Popovich et ses coéquipiers américains le week-end de l'ouverture des Jeux, le 23 juillet.

Les JO, c'est l'objectif de ma vie

Tokyo 2020 Cornelie, la surprise des Bleus : Collet dévoile sa liste des 12 pour les JO 05/07/2021 À 12:37

Devin Booker sera rejoint par ses rivaux des Bucks, Jrue Holiday et Khris Middleton, dans la sélection américaine de 12 joueurs qui doit jouer son premier match à Tokyo le 25 juillet. Les JO "c'est très important. C'est l'objectif de ma vie", a aussi confié Booker. "C'est l'événement le plus prestigieux qui soit pour le basket. Le fait de représenter votre pays vous fait passer dans une autre dimension. Je pense simplement aux joueurs qui sont venus avant nous (aux Jeux) et qui ont représenté notre pays et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de gagner une médaille d'or", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont un statut de triple champion olympique en titre à défendre à Tokyo, après la désillusion de la Coupe du Monde 2019 et leur défaite en quart de finale face à l'équipe de France de Rudy Gobert.

Tokyo 2020 Changement de dernière minute pour la liste des Bleues : Epoupa remplacée par Fauthoux 05/07/2021 À 11:37