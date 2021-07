Tokyo 2020

Team USA pourrait bien commencer à devenir son souffre-douleur. Avec 28 points inscrits et le titre d’homme du match, Evan Fournier a porté les Bleus vers une deuxième victoire historique face à l’ogre étasunien (76-83), dimanche, lors de leur premier match du groupe A des Jeux Olympiques de Tokyo.

Meilleur marqueur de la rencontre, l’arrière des Celtics a retrouvé, avec le maillot de l’équipe de France, ses adversaires américains qu’ils croisent toute la saison sur les parquets NBA, et qu’il avait déjà fait plier lors du quart de finale d’anthologie du Mondial 2019.

Juste un match de groupe

“En tant que joueur NBA, on connaît ces gars qui sont en face de nous et il faut montrer à l’équipe comment les attaquer, et ne pas reculer, au contraire”, a tenu à rappeler “Vavane” à la fin d’un premier match éprouvant physiquement, mais d’une importance capitale, quand bien même il demeure “juste un match de groupe” dans la tête du leader tricolore.

Il serait néanmoins malhonnête de qualifier une rencontre contre les Etats-Unis, et qui plus est une victoire, de la même manière qu’un match contre n’importe quelle autre nation. Face aux inventeurs du basketball, Fournier semble détenir cette flamme particulière qui le pousse à se surpasser encore davantage que d’habitude.

Le joueur des Boston Celtics a d’ailleurs donné le ton d’entrée de jeu, en inscrivant 8 des 11 premiers points tricolores de la partie, même si le score à la mi-temps (37-45) reflétait davantage les difficultés des Français, notamment en défense, que la performance offensive du Francilien.

Un troisième quart-temps parfait

Il a alors fallu resserrer le jeu au retour des vestiaires, et démarrer le second acte avec une détermination de fer, des deux côtés du terrain. Auteurs d’un 25-11 dans le troisième quart-temps, les hommes de Vincent Collet sont parvenus à revenir à hauteur de Kevin Durant et ses coéquipiers, jusqu’à les faire douter grâce à une très grosse intensité.

“C’était déterminant. Il fallait absolument qu’on commence bien le match, mais qu’on commence aussi bien la deuxième mi-temps, parce qu’on sait qu’ils sont extrêmement physiques, et souvent ils ont énormément d’impact quand ils sont frais”, a analysé Fournier après la rencontre.

Malgré un Jrue Holiday (18 points) fort peu émoussé après sa finale NBA, remportée quatre jours auparavant avec les Milwaukee Bucks, le scénario s’est rapidement dirigé vers une fin de match serrée. Une situation que l’ancien arrière d’Orlando affectionne tout particulièrement. Maître du money time, il s’est retrouvé à prendre à son compte ce moment si particulier face à un certain Damian Lillard, pour qui les fins de match à suspense ont été rebaptisées “Dame Time” tant il les chérit.

Le sang-froid de Fournier

Cette fois-ci, ce fut “Vavane Time”. Après avoir rentré un panier d’une importance cruciale dans le corner, Evan Fournier s’est retrouvé à la conclusion d’une action complètement folle. Guerschon Yabusele se jetant au sol pour éviter une sortie de balle à une minute du buzzer final, l’ancien Celtic a trouvé les mains du nouveau joueur de la Green Army, qui a envoyé sur la tête de Kevin Durant un tir parfait derrière l’arc pour redonner l’avantage aux Bleus (74-76), à 57 secondes de la fin du match.

Un trois-points pour passer devant : le shoot de Fournier qui a propulsé les Bleus au paradis

A l’image de cette action, Evan Fournier a laissé couler un sang glacial dans ses veines tout au long de ce choc victorieux, qui permet aux Français d’aborder la suite de la compétition dans une parfaite dynamique, après une préparation plutôt houleuse.

“Maintenant que l’on a gagné ce match, on veut bien sûr aller chercher la première place (du groupe)”, a assuré Nando De Colo, avant d’ajouter : “J’espère que l’on va aller le plus loin possible et accrocher une médaille”. Charge aux successeurs de la génération Parker de retrouver un podium olympique qui fuit les basketteurs tricolores depuis plus de deux décennies.

