(Q3) FRANCE - SLOVÉNIE : 48-49

Mais Cancar lui répond !

(Q3) FRANCE - SLOVÉNIE : 48-46

Fournier du corner ! Nouveau shoot longue distance pour l'équipe de France. Laissé complètement seul dans le corner gauche, Evan Fournier à tout le temps de s'appliquer : ficelle !

(Q3) FRANCE - SLOVÉNIE : 45-46

Batum à trois points ! Le capitaine ouvre son compteur sur une passe de De Colo.

(Q3) FRANCE - SLOVÉNIE : 42-46

C'est reparti. Première possession pour la Slovénie et Luka Doncic, qui marque facilement sous le cercle.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 42-44

MI-TEMPS. L'équipe de France tient largement tête à la Slovénie. Les deux équipes se rendent littéralement coup pour coup et ne sont séparées que d'une petite possession à la pause. Luka Doncic fait le show avec 12 points, 7 rebonds et 8 passes tandis que Luwawu-Cabarrot est le meilleur marqueur des Bleues avec dix points.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 42-44

Cancar au buzzer ! Le Slovène marque juste avant la pause malgré la bonne défense de Nicolas Batum.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 42-42

Rudy Gobert ressort proprement le ballon en direction d'Evan Fournier, qui a tout le temps d'ajuster son shoot : ficelle !

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 40-40

Quel dunk de Gobert ! Trouvé au poste bas, le géant tricolore enfonce Mike Tobey et lui écrase un énorme dunk à deux mains sur la tête !

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 38-40

TEMPS MORT FRANCE. Vincent Collet arrête le jeu alors que cette rencontre est déjà irrespirable. Les deux équipes se tiennent à une possession depuis de longues minutes.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 38-40

Deux minutes à jouer. Après un shoot manqué de Gobert, Prepelic prend Fournier de vitesse et marque son lay-up.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 38-38

Yabusele à trois points ! Très bon match du futur joueur du Real Madrid.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 35-38

Doncic remonte la balle et envoie une superbe passe laser à destination de Prepelic, qui n'a plus qu'à monter au cercle.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 35-36

Après un rebond offensif, Yabusele remonte au cercle et provoque une faute. Ses lancers sont dedans.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 33-36

Gros shoot à trois points de Prepelic.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 33-33

Luka Doncic se joue de Frank Ntilikina, puis de Rudy Gobert pour inscrire deux nouveaux points dans la raquette.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 33-31

Thomas Heurtel provoque une faute dessous et obtient deux lancers francs, qu'il marque.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 31-31

Quel contre de Rudy Gobert, qui renvoie Edo Muric alors que ce dernier voulait partir au dunk. Superbe !

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 31-31

Thomas Heurtel fait mine de pénétrer, stoppe son dribble et marque à mi-distance. Belle possession.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 29-31

Les deux équipes ne mettent plus rien dedans.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 29-29

Encore un bon shoot de TLC. Le meilleur français pour le moment.

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 27-29

Et de trois contres pour Nicolas Batum, qui renvoie Doncic !

(Q2) FRANCE - SLOVÉNIE : 27-29

C'est reparti. Les deux équipes manquent de réussite en ce début de troisième quart.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 27-29

FIN DU PREMIER QUART TEMPS. Français et Slovènes se sont rendus coup pour coup lors de ces dix premières minutes de jeu. Mais le rythme, intense et offensif, convient bien mieux à la Slovénie qu'à l'équipe de France. Luka Doncic a déjà inscrit dix points et délivré cinq passes décisives.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 27-29

Quelle contre-attaque des Bleus ! A la suite d'un contre de Batum, Heurtel file en transition et lance Luwawu-Cabarrot, qui marque son lay-up.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 25-29

Deux sur deux aux lancers francs pour Luka Doncic.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 25-27

Encore Luwawu-Cabarrot ! Laissé seul dans le corner gauche, TLC s'applique au moment de dégainer : ficelle !

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 22-27

Battu dans la raquette, Ziga Dimec marque avec l'aide de la planche.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 22-25

Super shoot de TLC ! L'artilleur des Nets marque sur le museau de Doncic derrière la ligne à trois points.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 19-25

Rudy Gobert se retrouve à nouveau sur la ligne des lancers. Deux sur deux pour lui.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 17-25

Deuxième faute personnelle d'Evan Fournier, qui est contraint de rejoindre le banc.

Petit pont sur Gobert : Doncic fait déjà mal aux Bleus

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 17-22

Magnifique passe de Luka Doncic, entre les jambes de Rudy Gobert pour trouver Tobey dans la raquette. Somptueux.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 17-20

Belle présence de Gobert sous le cercle, qui a parfaitement suivi un layup manqué de Luwawu-Cabarrot pour marquer d'une claquette.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 15-20

Faute provoquée par Rudy Gobert sous le cercle. Un sur deux pour le pivot tricolore.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 14-18

Mais Luka Doncic dégaine encore de loin ! Déjà huit points pour lui.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 14-15

Très bon début de match de Nando De Colo, qui rajoute deux points à son compteur d'un tir à mi-distance.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 12-15

Doncic à trois points ! Le génie de Dallas commence déjà à chauffer...

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 12-12

Luka Doncic et Nando De Colo s'échangent les paniers en pénétration.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 10-10

Faute évitable d'Evan Fournier, qui a sauté sur la feinte de shoot de Zoran Dragic à trois points. Un sur trois pour lui.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 10-9

Bon tir de Yabusele, ouvert au poste haut. Les Bleues sont devant.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 8-9

Trois lancers francs pour Fournier. Tous sont dedans.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 5-9

Alley-oop entre Luke Doncic et Mike Tobey. Le pivot slovène écrase un gros dunk.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 5-7

Mais Mike Tobey lui répond lors de la possession suivant. Gros début de match.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 5-4

Laissé ouvert dans le corner droit, Nando De Colo ne se pose pas de question : ficelle !

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 2-4

Après un rebond offensif, Doncic trouve Blazic laissé complètement seul sous le cercle. Deux points faciles.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 2-2

Evan Fournier ouvre le compteur des Bleus d'un petit floater face au cercle.

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 0-2

Après une perte de balle, Blazic file inscrire deux points en contre-attaque.

Contre de Batum et passe entre les jambes : les Bleus en mode "showtime"

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 0-0

Et un gros contre de Nicolas Batum sur Luka Doncic pour commencerla rencontre !

(Q1) FRANCE - SLOVÉNIE : 0-0

C’est parti ! L’entre-deux vient d’être remporté par la Slovénie.

AVANT-MATCH

Le 5 majeur de la France : Nando De Colo, Evan Fournier, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert.

AVANT-MATCH

Le 5 majeur de la Slovénie : Luka Doncic, Zoran Dragic, Jaka Blazic, Vlatko Cancar et Mike Tobey.

AVANT-MATCH

En attendant les hymnes nationaux, les deux équipes sont à l’échauffement sur le parquet de la Super Arena de Saitama.

AVANT-MATCH

L’autre demi-finale a vu les Etats-Unis de Kevin Durant (23 pts) et Devin Booker (20 pts) dominer facilement l’Australie sur le score de 97 à 78.

AVANT-MATCH

Cette rencontre opposera la meilleure attaque des phases de groupes (Slovénie, 324 points marqués) à la meilleure défense (France, 215 points encaissés).

AVANT-MATCH

Les Slovènes ont également dominé toutes leurs rencontres, battant l’Argentine (118-100), le Japon (116-81) et l’Espagne (95-87) avant d’éliminer l’Allemagne en quarts de finale (94-70).

AVANT-MATCH

Mais une superbe équipe se présente en face des Bleus : la Slovénie de Luka Doncic, complètement intenable (26,3 points, 10 rebonds et 8 passes de moyenne).

Un quart serré jusqu'au bout: revivez la victoire des Bleus face à l'Italie en vidéo

AVANT-MATCH

Il faut dire que le parcours des Bleus est juste parfait. En phase de groupes, la formation de Vincent Collet a battu les Etats-Unis (83-76) avant d’écraser la République Tchèque (97-77) et l’Iran (79-62). En quarts de finale, les Bleus se sont défaits de l’Italie au terme d’une rencontre irrespirable (84-75).

AVANT-MATCH

L’heure est arrivée pour les Bleus. 21 ans après sa médaille d’argent lors des Jeux de Sydney, l’équipe de France va tenter de s’offrir une place en finale des Jeux Olympiques.

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Eurosport pour suivre EN DIRECT la demi-finale de la compétition olympique de basket opposant l’équipe de France à la Slovénie. Coup d’envoi à 13h00.

