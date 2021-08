Ce record-là, il faudra s'employer pour le battre. Parce que la performance réalisée par les Américaines Sue Bird et Diana Taurasi est tout bonnement hors normes. Elles sont devenues, dimanche, les premières athlètes à remporter cinq médailles d'or dans un sport collectif aux Jeux Olympiques. Elles ont décroché le graal avec Team USA en 2004, 2008, 2012, 2016 et donc 2021.

Âgées de 39 et 40 ans, Sue Bird et Diana Taurasi disputaient sans doute leur dernier tournoi olympique à Tokyo cet été, et espéraient ainsi entrer dans l'histoire des Jeux. C'est désormais chose faite. A titre de comparaison, Nikola Karabatic est arrivé à décrocher l'or à trois reprises avec l'équipe de France de handball (2008, 2012, 2021). Aujourd'hui, il a 37 ans, et ne pourra pas, sauf miracle, ne serait-ce qu'égaler ce record. Dimanche, Bird et Taurasi sont rentrées dans l'histoire des Jeux Olympiques, et pour un bon bout de temps.

